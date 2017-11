DISCAPACIDAD. EXPERTOS DEBATEN EN LOGROÑO CÓMO DISEÑAR CIUDADES Y PUEBLOS PARA TODAS LAS PERSONAS

- En una jornada organizada por Fundación ONCE, en colaboración con Fundación ACS, Ayuntamiento de Logroño, Cermi, Cermi La Rioja y la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja. Logroño ha acogido la jornada ‘Diseñando ciudades y pueblos para todas las personas’, organizada por Fundación ONCE en colaboración con la Fundación ACS, el Ayuntamiento de Logroño, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Cermi La Rioja y la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja.

La jornada, cuyo objetivo ha sido analizar posibles medidas para mejorar la accesibilidad a todas las personas en ciudades y pueblos, ha contado, antes de su celebración, con un desayuno a ciegas en el que han participado un total de 16 representantes de la sociedad riojana, entre concejales, miembros de la Cámara de Comercio, empresas y técnicos del Ayuntamiento de Logroño.

Los invitados a desayunar con los ojos tapados han coincidido en señalar que esta experiencia, que pretendía ponerlos en la piel de las personas ciegas, “ha resultado más que positiva” para comprender lo que significa vivir con esta discapacidad.

Tras el desayuno en la oscuridad, comenzó la jornada ‘Diseñando Ciudades y Pueblos para todas las Personas’, que contó en su inauguración con la participación de Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño; Estefanía Mirpuri, delegada de la ONCE en La Rioja, quien intervino en representación de Fundación ONCE, y Manuela Muro, presidenta de Cermi La Rioja.

En su intervención, Gamarra indicó que en la actualidad viven en Logroño unos 10.000 ciudadanos con discapacidad y que para ellos y para conseguir una ciudad inclusiva trabaja el ayuntamiento, en colaboración con las entidades vinculadas al Cermi.

Por su parte, Mirpuri se felicitó de vivir en una ciudad como Logroño, donde el concepto de accesibilidad universal y diseño para todos “ya no es novedoso”, aunque sí quede camino por recorrer para seguir avanzando en la consecución de la plena inclusión y participación social de todas las personas.

Finalmente, Muro recordó que la legislación señala que este año Logroño debería ser una ciudad totalmente accesible y que si bien es cierto que lo es en buena medida, no lo es menos que hay cosas que se pueden mejorar, por lo que quedan “retos por delante”. “Hay que definirse”, concluyó, “entre la belleza de algunos edificios o la calidad de vida de las personas para que puedan acceder a estos sitios”.

MESAS Y DEBATES

El objetivo de este encuentro ha sido analizar las medidas que se pueden poner en marcha para lograr que las localidades de todo el país sean accesibles a todas las personas, eliminando así las barreras arquitectónicas que dificultan la movilidad de los ciudadanos con discapacidad y de las personas mayores.

En esta línea, el foro ha servido también para ayudar a difundir buenas prácticas desarrolladas en el urbanismo, la edificación, la movilidad y los servicios públicos en general, y en los servicios turísticos, en particular, en ciudades y pueblos.

Asimismo, se propone conocer el porqué y para qué de algunos de los criterios técnicos más usuales que la normativa no explica, con la finalidad de tener la oportunidad de pensar en alternativas cuando estos criterios no puedan aplicarse de forma directa.

Desde esta perspectiva, la jornada se ha dirigido a asociaciones de vecinos, personas con discapacidad, colegios profesionales, empresarios, sector turístico y a la Universidad de La Rioja, entre otros ámbitos de la sociedad.

Para debatir sobre todos estos aspectos, el encuentro ha incluido una mesa redonda titulada ‘Empleando a personas con discapacidad’, moderada por Lorena Basols, directora de Inserta Aragón, Navarra y La Rioja. Además, ha contado con conferencias sobre ‘Turismo accesible’ o sobre ‘Accesibilidad en la comunicación’, pronunciadas por Carmen Fernández, arquitecto técnico de la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, y Josefa Álvarez, asesora de Accesibilidad Universal del Cermi estatal.

En la misma línea, Javier Lacalzada y Verónica Santolalla, técnicos de La Rioja Sin Barreras, se han encargado de poner sobre la mesa la importancia de ‘La accesibilidad en el medio físico’.

