DISCAPACIDAD. EXPERTOS DEBATEN EN OVIEDO SOBRE CÓMO DISEÑAR CIUDADES Y PUEBLOS PARA TODAS LAS PERSONAS

- En una jornada organizada por Fundación ONCE, en colaboración con Fundación ACS, Ayuntamiento de Oviedo, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), CERMI Asturias y el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias. Oviedo acogió este miércoles la jornada ‘Diseñando ciudades y pueblos para todas las personas’, organizada por Fundación ONCE en colaboración con la Fundación ACS, el Ayuntamiento de Oviedo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), CERMI Asturias y el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias.

El objetivo de este encuentro es analizar las medidas que se pueden poner en marcha para lograr que las localidades de todo el país sean accesibles a todas las personas, eliminando así las barreras arquitectónicas que dificultan la movilidad de las personas con discapacidad y de las personas mayores.

En esta línea, el foro sirvió también para ayudar a difundir buenas prácticas desarrolladas en el urbanismo, la edificación, la movilidad y los servicios públicos en general, y en los servicios turísticos, en particular, en ciudades y pueblos.

Asimismo, se propone conocer el porqué y para qué de algunos de los criterios técnicos más usuales que la normativa no explica, con la finalidad de tener la oportunidad de pensar en alternativas cuando estos criterios no puedan aplicarse de forma directa.

Para debatir sobre todos estos aspectos, la jornada contó con la participación de Manuel Antonio Lorenzo Álvarez, agente de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Oviedo; Sonia Puente, decana del Colegio de Arquitectos del Principado de Asturias; Mónica Oviedo, presidenta de CERMI Asturias, y Aitana Martínez, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Asturias.

Entre otras cuestiones planteadas, CERMI Asturias recordó que el 4 de diciembre concluye el plazo legal que se dio España para que todos los bienes y servicios de interés fueran plenamente accesibles, al tiempo que reclamó una modificación de la Ley de Accesibilidad del Principado, ya que la legislación actual en esta materia data del año 1995.

Además, la entidad destacó el compromiso que mantiene con el Gobierno regional para trabajar en esta línea, y contribuir así a erradicar las barreras físicas y de comunicación, que dificultan el día a día de las personas con discapacidad. “Las limitaciones no están en las personas, sino en el entorno”, aseveró la presidenta del CERMI Asturias.

Por otra parte, la jornada incluyó conferencias como las tituladas ‘Accesibilidad, movilidad y seguridad vial. Cambio de actitud’, que pronunció Carmen Fernández, arquitecto técnico del Área de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, y ‘Ocio y tiempo libre inclusivos. Oportunidades de negocio,’, moderada por Carmen García, coordinadora de Ocio y Tiempo Libre de la Asociación Síndrome de Down del Principado de Asturias.

Igualmente, el encuentro sirvió para hablar sobre comunicación sensorial y cognitiva y para exponer buenas prácticas en accesibilidad tales como los juegos infantiles inclusivos o la ruta inclusiva ‘Renacimiento del sur: Jaén, Úbeda y Baeza’.

