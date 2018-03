DISCAPACIDAD. INSERTA EMPLEO Y LA CONFEDERACIÓN CAEB DE BALEARES FOMENTARÁN EL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Google Plus

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (Caeb), Carmen Planas, y la directora general de Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, Virginia Carcedo, han firmado recientemente un convenio para fomentar el empleo de las personas con discapacidad en las islas.



El acuerdo establece un marco de colaboración para mejorar el empleo de las personas con discapacidad mediante el asesoramiento de Inserta Empleo a las empresas y asociaciones pertenecientes a Caeb sobre las ventajas de su contratación. Asimismo, prevé la puesta en marcha de cursos y actividades formativas para adecuar los perfiles a los puestos que demanden.

También realizarán acciones de sensibilización para promover el empleo de las personas con discapacidad en las empresas y asociaciones pertenecientes a Caeb e Inserta Empleo les ofrecerá la posibilidad de colaborar con el Foro Inserta Responsable de Fundación ONCE, como espacio de encuentro en el que compartir experiencias y buenas prácticas en torno a la Responsabilidad Social Corporativa y Discapacidad.

Este convenio se enmarca en los programas operativos de Empleo Juvenil (POEJ) y el de Inclusión Social y Economía Social (Poises), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, con el objetivo de incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.



