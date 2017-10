DISCAPACIDAD. DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN COINCIDEN ANTE EL CERMI EN LA NECESIDAD DE LOGRAR UN TURISMO INCLUSIVO

- En el XIII Congreso de Cermis Autonómicos que se celebra en Castellón. La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, y el presidente de la Diputación Provincial, Javier Moliner, coincidieron este jueves en la necesidad de reforzar el trabajo conjunto entre la Administración, la sociedad civil y la industria turística para que la ciudad y la provincia sean plenamente accesibles como destino turístico para todas las personas con discapacidad.

Así lo manifestaron Amparo Marco y Javier Moliner durante la inauguración del XIII Congreso de Cermis Autonómicos, que se celebra en Castellón este jueves y viernes bajo el lema ‘Discapacidad y turismo accesible. Destino inclusión, turismo para todas las personas’.

El presidente de la Diputación señaló que “Castellón es un lugar magnífico para poder hablar de turismo y accesibilidad. Acierta el Cermi CV al organizar este congreso y acierta el Cermi Estatal, porque llevamos en esta tierra mucho tiempo trabajando para lograr un turismo para todas las personas”.

En alusión al movimiento social de la discapacidad organizado en torno al Cermi, afirmó que “este proyecto turístico somos conscientes de que no lo podemos hacer solos. Necesitamos la colaboración, la comunión perfecta entre el movimiento de la discapacidad y las administraciones para que la lucha que habéis llevado a cabo contra la desigualdad social se plasme cada día más en una oferta social que permita a cualquier persona visitar cualquier rincón turístico”.

Por su parte, la alcaldesa de Castellón mostró su gratitud al Cermi por elegir la ciudad este año para celebrar este evento y reconoció que todavía “queda mucho por hacer”, subrayando que se debe llegar a todos los ámbitos. “Si tenemos unas playas accesibles pero no tenemos transporte accesible para acceder a las mismas, nos falta un elemento fundamental para ser inclusivos”, agregó la regidora.

TURISMO COMO DERECHO

Durante la inauguración también intervino el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, y el presidente del Cermi Comunidad Valenciana, Luis Vañó. Ambos recordaron que el turismo debe ser inclusivo por ser “un derecho fundamental” y advirtieron de las infracciones en las que pueden incurrir los diferentes agentes turísticos en casos de ausencia de accesibilidad a partir del 4 de diciembre de 2017, fecha en la que concluye el plazo legal que España se dio en 2003 para que todos los bienes, servicios e infraestructuras de interés fueran accesibles para las personas con discapacidad.

El máximo representante del Cermi CV comentó que “en una sociedad avanzada y en una economía moderna, la importancia de los turistas con discapacidad es tal, que en la última década se ha creado una verdadera disciplina de estudio denominada ‘turismo accesible’, que está creando una verdadera conciencia en todas las empresas del sector para mejorar la accesibilidad, no sólo con fines lucrativos sino también sociales”.

En esta línea, el presidente del Cermi Estatal incidió en que “el turismo es un bien social básico, no hay duda, no es una sofisticación para pocas personas, sino que es un bien universal que debe estar al alcance de todas las personas”. Eso sí, precisó que “las personas con discapacidad tenemos dificultades de acceso a este bien básico por dos tipos de problemas: económicos, al tener menos ingresos, y por falta de accesibilidad, por la existencia de barreras que limitan la igualdad”.

Posteriormente, el responsable del Departamento de Accesibilidad al Medio Físico de Fundación ONCE, José Luis Borau, ofreció una ponencia en la que destacó la similitud en la forma de consumo de turismo entre las personas con algún tipo de discapacidad y las que no cuentan con este certificado. También explicó que el 94% de las personas con discapacidad han viajado al menos una vez en los últimos dos años, con una media de 7 viajes, prácticamente igual que el resto de la ciudadanía, que lo ha hecho una media de ocho.

“El turismo es algo global donde la accesibilidad y la inclusión son factores fundamentales, y es primordial que en España empecemos a hablar de turismo teniendo en cuenta las necesidades de todas las personas, tengan o no discapacidad”, declaró Borau.

Acto seguido se desarrolló una mesa en la que se abordaron las principales fortalezas de Castellón como destino turístico. El encargado de presentar la mesa, Carlos Laguna, del Cermi CV, hizo un llamamiento para que todas las administraciones se coordinen a la hora de elaborar planes estratégicos que faciliten el turismo a las personas con discapacidad. “Sin accesibilidad no hay turismo para las personas con discapacidad”, recalcó.

Mientras, José Luis López, concejal de Bienestar Social del Consistorio de Castellón, puso en valor el plan Municipal de Accesibilidad, que contempla acciones que van desde reformas de entornos físicos hasta planes de formación para personal de la administración. “La accesibilidad es imprescindible para el 10% de la población; necesaria para el 40%, y cómoda para el 100%. Hay que trabajar en la Estrategia de Accesibilidad Universal para toda la población, tenga o no discapacidad”, aseveró.

Elena Ruiz, diputada provincial de Bienestar Social y portavoz adjunta de la Diputación de Castellón, dijo que sería positivo hacer un diagnóstico de todos los recursos existentes para valorar los que se pueden adaptar. “Todas las organizaciones y las administraciones tenemos que trabajar conjuntamente para hacer accesibles todos los entornos”, concluyó.

