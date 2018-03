DISCAPACIDAD. LA BIENAL DE MÚSICA DE LA ONCE CONTINÚA EN SEVILLA CON UN CONCIERTO DEL ORFEÓN FERMÍN GURBINDO

Google Plus

La XVI Bienal de Música de la ONCE continúa mañana, viernes, en Sevilla, en el salón de actos de Capitanía General, con un concierto del Orfeón Fermín Gurbindo de Madrid, en el que ofrecerán un repertorio de obras clásicas y de zarzuela.



La XVI Bienal de Música de la ONCE ofrece un total de 15 conciertos en 10 teatros de ocho ciudades andaluzas: Sevilla, Huelva, Jerez, Alcalá de Guadaíra, Bormujos, Carmona, Mairena del Aljarafe y La Palma del Condado. Además, cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla, los ayuntamientos de las localidades donde se celebra, la RTVA y Acquajet. Se trata de la mayor movilización en el ámbito cultural que realiza la ONCE cada dos años, con la participación en esta edición de 200 artistas ciegos y con discapacidad visual grave.

El Fermín Gurbindo traerá a Sevilla una selección de su repertorio interpretando piezas de grandes músicos como Häendel, Schubert o Bach y letras de García Lorca o Benedetti, entre otros.

Dirigido por Carolina Loureiro, el orfeón madrileño está conformado por un grupo de 33 personas, en su mayoría ciegos y con discapacidad visual grave, y cuenta con un variado y amplio repertorio de obras musicales, conciertos en diferentes catedrales y basílicas (incluida Notre Dame de París), grabaciones para radio y televisión y dos discos. El programa incluye desde Boleras sevillanas, al coro de románticos de la zarzuela Doña Francisquita, el Zorongo de Lorca o las canciones del Alto Duero de Machado.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso