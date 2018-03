DISCAPACIDAD. LA ONCE DE BALEARES INAUGURA LA TIFLOTECA Y EL RINCÓN DEL RELIEVE

La ONCE de Illes Balears ha inaugurado su Tifloteca y el Rincón del Relieve, un espacio que acerca a las personas ciegas a la biblioteca del siglo XXI, un espacio de intercambio cultural y de acceso a material en relieve, 3D y otros recursos, combinando el braille con las nuevas tecnologías.



Josep Vilaseca, delegado territorial de ONCE Illes Balears; Alejandra Luque, jefa del departamento de Servicios Sociales para Afiliados de la ONCE, y técnicos del departamento presentaron este nuevo espacio cultural durante la visita que realizó un grupo de 36 alumnos del Curso de FP de Técnico en Atención a Personas Dependientes, del Colegio La Salle.

Estos estudiantes han conocido de primera mano qué son y para qué se utilizan la Tifloteca y el Rincón del Relieve, espacio en el que se celebrarán presentaciones de novedades literarias de autores locales y de escritores ciegos; participación en actividades relacionadas con la cultura, como el Día del Libro; exposiciones físicas, cine fórum con audiodescripción o virtuales; encuentros de juegos de mesa, en los que el braille tenga su espacio; o cursos sobre el acceso a la Biblioteca Digital ONCE, libros electrónicos, nuevas tecnologías para el acceso a la comunicación y a la cultura; talleres de aprendizaje del braille para adultos, etc.

La Tifloteca está dotada de tecnología adaptada para las personas ciegas y de la adecuada tiflotecnología, para que los usuarios puedan satisfacer sus necesidades culturales. Entre los fondos de la Tifloteca se encuentran materiales que no es posible conseguir de una manera sencilla y que pueden favorecer aspectos culturales básicos (colecciones de láminas en relieve, cuentos infantiles, reproducciones tridimensionales...) que sirvan para una mejor comprensión y contextualización de cualquier lectura.

Además de esta visita a la Tifloteca y el Rincón del Relieve, los alumnos del Colegio La Salle realizaron un recorrido por varios departamentos de la Delegación Territorial de la ONCE en Illes Balears en la que trabajadores ciegos les han explicado la labor que realizan, y asistieron a una sesión de gimnasia con personas ciegas.

Además, acompañados por personal de la ONCE, tuvo lugar una sesión práctica de técnica guía en la que en la calle parte del alumnado, con los ojos tapados, fue guiado por sus compañeros. Tras esta experiencia pudieron intercambiar las sensaciones experimentadas.



