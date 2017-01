MADRID. EL DIRECTOR DE TURISMO DE LA COMUNIDAD APUESTA POR “REGULAR” EL SECTOR DE LAS VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO

El director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, Carlos Chaguaceda, se mostró hoy partidario de “regular” el sector de las viviendas de uso turístico.

Carlos Chaguaceda manifestó a Servimedia que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló recientemente un decreto del anterior Gobierno regional que disponía que las viviendas de uso turístico no podían contratarse por un periodo inferior a cinco días. Por ello, indicó que “ordenar un poquillo este sector que ha crecido mucho y en el que debido a las nuevas tecnologías nos han puesto al alcance del móvil ofertas que antes no pensábamos, se ha creado un mercado nuevo que antes no existía”, por lo que insistió en la necesidad de “ordenar” y “regular” este sector y de “retocar” el citado decreto para “actualizarlo”.

“Tienen que crearse las condiciones para que aquellos que decidan poner su vivienda en uso turístico se registren”, dijo el director general de Turismo, quien indicó que hay que “buscar la manera de que los ciudadanos sean conscientes de que deben registrarse porque es una actividad que la Administración tiene que conocer y que tiene, que cumplir con todos los requisitos de seguridad, regulación de los empleos, si los hay, y de impuestos”.

Además, aseguro que “no hay nada en contra de que la gente ponga en uso turístico una vivienda de su propiedad pero tiene que hacerlo de una manera que no haya ventajas competitivas frente a sectores como el hotelero”.

En cualquier caso, señaló que hay que ser “prudentes” porque es “un tema complicado”, ya que “ni la UE tiene un marco legal establecido” y declaró que en este asunto “hay que hilar fino y buscar con el sector privado mecanismos de colaboración”.

