MADRID. EL PP PIDE LA DIMISIÓN DE BARBERO, Y CIUDADANOS UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN POR LOS SUCESOS DE LAVAPIÉS

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Madrid ha pedido la dimisión de los "responsables políticos" de los sucesos de Lavapiés, en particular el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, en tanto que Ciudadanos reclamará una comisión de investigación.



Barbero y los portavoces de los grupos de la oposición (José Luis Martínez-Almeida del PP, Purificación Causapié del PSOE y Begoña Villacís de Ciudadanos) abordaron este lunes, en un debate en Onda Madrid recogido por Servimedia, los hechos sucedidos a raíz de la muerte del ciudadano senegalés Mame Mbayé por una dolencia cardiaca, de la que se culpó equivocadamente a una persecución de la Policía Municipal.

Barbero, el primero en intervenir, defendió la actuación del Gobierno municipal al comparecer el viernes al mediodía, 15 horas después de la muerte, por tener entonces todos los datos recogidos y quiso distinguir que “investigar”, como se propuso hacer, no es poner en cuestión” a la Policía Municipal, a la que aseguró que apoya y precisamente quiere salvaguardar con dicha investigación. No obstante, no quiso contradecir los mensajes iniciales de miembros de Ahora Madrid y Podemos culpando al sistema o a una supuesta xenofobia alegando que hay causas inmediatas y otras remotas.

Almeida criticó que el Ayuntamiento perdió el control de la situación “por su propia irresponsabilidad” con tuits que “alentaban las sospechas sobre la actuación policial”, echó de menos autocrítica en Barbero y preguntó por qué tardó en salir cuando a las 22.20 horas del jueves ya disponía del atestado policial. Finalmente, preguntó “¿dónde estaba la alcaldesa?” y si “no era razonable que mandara un mensaje de tranquilidad”

Causapié y Villacís coincidieron con el portavoz del PP en estos dos últimos temas. La socialista dijo que “el equipo de gobierno no salió en el momento en que tenía que salir a dar explicaciones y tranquilizar” a la población y que echó “de menos a la alcaldesa esa misma noche”. Además, tachó de cinismo que el Gobierno municipal, y la concejala Rommy Arce en particular, responsabilizara a la Policía Municipal, que cumple órdenes del propio Ejecutivo.

TARJETA DE VECINDAD

Finalmente, propuso mejorar la intervención en pro de la convivencia y contra la exclusión en Lavapiés y recordó que el PSOE propuso introducir una tarjeta de vecindad que garantizara asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles como Mbayé, que el Gobierno municipal aún no ha puesto en marcha. “Cuando uno está en el gobierno no puede quedarse en la crítica al sistema capitalista”, sentenció.

Villacís insistió en esta apreciación: “No se puede estar en el gobierno y en la oposición. Sois el Gobierno. La Policía trabaja a vuestro mando, son vuestros trabajadores, es algo que debéis asumir”, espetó a Barbero. Además, tachó de “irresponsable” el tuit de Arce y que el Gobierno no aclarara las causas de la muerte del senegalés mientras los agentes tenían que enfrentarse a gente que pensaba que habían sido ellos los culpables. “Se sintieron desamparados por ustedes, les tiraron sillas sin que el Ayuntamiento moviese un dedo por aclarar la situación”, dijo.

Sobre la tarjeta de vecindad del PSOE, apuntó que algunos expertos ya han dicho que no tendría efectos prácticos y terminó, como Almeida y Causapié, cuestionando la ausencia de Carmena en plena escalada de tensión..

Barbero contestó que el informe sanitario sobre la muerte de Mbayé, del Samur, le llegó de madrugada, aunque reconoció que era “discutible” si el Gobierno municipal debió salir antes o después. Sin embargo, se negó reiteradamente a comentar el tuit de Arce pese a que se lo preguntaron Almeida y la portavoz de Cs, y calificó de “insultante” que Villacís le acusara de comparecer “después de tener un barrio quemado”, mientras los tres portavoces de la oposición insistían en que faltó un mensaje de tranquilidad. Además, culpó a la Ley de Extranjería, pero tachó de “absolutamente reprobables” los tumultos de Lavapiés, de los que exculpó a los senegaleses; algo en lo que concidió Almeida, quien apuntó directamente a radicales de izquierda.

De cara a los próximos días, Almeida explicó que el PP pide la dimisión de los responsables políticos, en particular Barbero, y que “si no cesa a los responsables políticos tendrá que dimitir Manuela Carmena”; Causapié que el PSOE presentará iniciativas para mejorar la convivencia en barrios con muchos inmigrantes y Villacís que Cs reclama una comisión de investigación y condecorar a los dos agentes de Policía Municipal que trataron de revivir a Mbayé cuando se desplomó.

Por último, Barbero se reafirmó en “seguir trabajando en el reconocimiento de estas personas como sujetos de derechos”, a lo que Almeida contestó que en la Comunidad de Madrid no se niega asistencia sanitaria a nadie.



