MADRID. CARMENA INVITA A SU DESPACHO A LOS VECINOS DE CHAMBERÍ QUE CRITICAN REFORMAS VIARIAS

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, propuso directamente este jueves a vecinos de Chamberí que acudieron al Pleno municipal invitados por el grupo de Ciudadanos, que se hizo eco de sus quejas contra las reformas viarias en la calle Galileo y la de Santa Engracia, con reducción de la calzada en la primera e introducción de un carril bici en la segunda, hablar en su despacho de estos asuntos.



La portavoz de Cs, Begoña Villacís, preguntó a Carmena si se siente vinculada por las decisiones que toma el Pleno, y Carmena contestó que se siente “absolutamente vinculada con el propósito de resolver todas las cuestiones”, porque gobierna “para todos los madrileños”, y por eso, ante la falta de tiempo en una pregunta de sesión de control, levantó la mirada hacia la tribuna de invitados y dijo: “Vengan ustedes a hablar a mi despacho, siempre me merecen respeto los vecinos que adoptan la decisión de protestar, pero hay que respetar la legalidad”.

En ese sentido, puntualizó que los Foros Locales “no son vinculantes”, por lo cual no basta que el de Chamberí haya aprobado la reversión de las reformas en Galileo y Santa Engracia, y que, para ejecutarse con cargo a los presupueseetos participativos, hay una parte de la reivindicación que “es posible que entre y otra no”, porque una inversión financieramente sostenible como las ejecutadas en Chamberí tienen, por ley, que permanecer vigentes cinco años. Finalmente, llamó a revisar todas las propuestas de Chamberí para comprobar que algunas no coinciden con la de los vecinos que acudieron al Pleno.

Villacís llamó a Chamberí “la aldea gala de resistencia”, desatando la ovación de los asistentes, y preguntó a Carmena qué tienen que hacer los vecinos después de sacar adelante su propuesta en el Pleno del distrito, en el municipal, en el Foro Local y presentar más de 2.000 firmas. Carmena insistió en su respuesta a la tribuna de invitados: “Hablaré con ustedes y les explicaré lo importante que es la participación y el respeto a la legalidad”. Algunos vecinos comenzaron a prorrumpir en gritos de protesta, pero Carmena, como presidenta del Pleno, les pidió que mantuvieran el comportamiento y se callaron.



