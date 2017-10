MADRID. PP Y PSOE AVALAN LAS DENUNCIAS VECINALES CONTRA LA CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO EN LA PLAZA DE LA IGLESIA DE HORTALEZA

Google Plus

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid rechazó hoy, con los votos de PP y PSOE, inadmitir las solicitudes de revisión del plan parcial que permitía construir un gimnasio en la plaza de la Iglesia del distrito de Hortaleza interpuestas por la Fravm y la entidad ‘Madrid, Ciudad y Patrimonio’.

La propuesta de inadmitir esas solicitudes la llevó al Pleno el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, quien argumentó que asociaciones particulares como éstas no tienen legitimidad para solicitar una revisión de oficio de un plan parcial, pero se encontró con el rechazo de toda la oposición.

Inmaculada Sanz Otero del PP, Mercedes González del PSOE y Bosco Labrado de Ciudadanos (este grupo se abstuvo en la votación) instaron a Calvo a revisar de oficio este plan, que sacaron adelante Ahora Madrid y el Grupo Popular en el Pleno de mayo de 2016, ante las protestas de asociaciones vecinales, cuyo recurso admitió a trámite hace una semana el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Calvo terminó prometiendo que se someterá a lo que decida la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, que está revisando si el área donde la congregación de la iglesia de San Vicente de Paúl construiría el gimnasio, de dos plantas y tres de aparcamiento, tiene o no valor patrimonial, aunque hasta ahora no se lo había encontrado.

