MADRID. EL PSOE DENUNCIA QUE HAY MÁS DE 90.000 PETICIONES DE TARJETAS SANITARIAS SIN ATENDER

El diputado socialista en la Asamblea de Madrid José Ángel Gómez-Chamorro denunció hoy que la Consejería de Sanidad no emite tarjetas sanitarias desde el pasado mes de noviembre, fecha en la que venció el contrato con la empresa que se encargaba de la emisión y envío de este documento imprescindible para acceder al sistema de salud, tanto en la región como en el resto de España.

En declaraciones a Servimedia, Gómez-Chamorro afirmó que hay más de 90.000 peticiones de tarjeta sin atender y culpó a Sanidad de esta situación por su “mala gestión”. Asimismo, destacó que el contrato de suministro de la tarjeta sanitaria se adjudicó en noviembre del 2012 y el plazo máximo de vigencia, incluidas las prórrogas, era de 48 meses, “ya cumplidos y sin solución de continuidad”.

“Hasta la fecha no se conoce que se esté elaborando un nuevo pliego ni las previsiones de la reanudación de emisión de la tarjeta sanitaria”, según el diputado socialista, que indicó que su emisión “tiene un volumen aproximado de 60.000 por mes, entre tarjetas nuevas o renovaciones por diversos motivos (pérdidas, nuevos datos) que se deban incorporar a la banda magnética”.

Afirmó que al Grupo Parlamentario Socialista le “preocupa el grado de deterioro que se está produciendo en el Servicio Madrileño de Salud, no solo asistencial sino también en procesos administrativos básicos como es la monitorización de los contratos y de su vigencia”.

"EXPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES"

Sin embargo, añadió, “lo más importante es la situación de indocumentación en la que quedan las personas que por estos problemas administrativos no disponen del documento tarjeta sanitaria por ser nuevos usuarios de la sanidad pública”.

Explicó que “la situación de indocumentación sanitaria no solo tiene repercusiones en la Comunidad de Madrid, sino en los desplazamientos a otras comunidades autónomas, especialmente numerosos en estas fechas de Navidad y fin de año”.

Informó de que el PSOE pedirá “explicaciones y responsabilidades” en el próximo Pleno de la Asamblea al consejero de Sanidad, al que señaló como “causante de esta situación".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso