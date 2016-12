MADRID. FAMMA DENUNCIA QUE LAS ORGANIZACIONES DE DISCAPACIDAD FÍSICA NO PODRÁN PAGAR LAS NÓMINAS POR EL IMPAGO DE LA CONSEJERÍA

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma - Cocemfe Madrid) denunció este martes que las asociaciones de la discapacidad física y orgánica no podrán pagar las nóminas del mes en curso por el impago de las subvenciones de la Consejería de Políticas Sociales y Familia.

Famma alertó de que, a día de hoy, la Consejería “aún no ha abonado los importes relativos a la Convocatoria de Subvenciones de Mantenimiento de Centros de Atención a Personas con Discapacidad”, lo cual ha provocado una “situación de colapso” en la mayoría de entidades miembro de la Federación, dado que “las que no han podido acudir aún a líneas de crédito o a financiación externa, no podrán abonar las nóminas y hacer frente a los costes del personal”.

Asimismo, hizo hincapié en que “el importe que la Consejería de Políticas Sociales y Familia adeuda a las entidades de la discapacidad en la región supera el millón y medio de euros”, los cuales son “vitales para el adecuado desarrollo de los programas sociales que brindan una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad física y orgánica”.

En este sentido, calificó de “lamentable” que la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad “no haya arbitrado medidas para evitar el importante retraso en la convocatoria de este año y en la adjudicación y concesión de estas subvenciones, que aún no han sido percibidas por las entidades”.

“Es inadmisible el modo de actuar de la Comunidad de Madrid”, prosigue el comunicado, puesto que “no se ha preocupado en absoluto por los efectos negativos que este retraso injustificado en el pago de las subvenciones acarreará al tejido asociativo de la discapacidad física y orgánica”.

Por último, reiteró que “la situación que viven las entidades de la discapacidad física y orgánica es de auténtico colapso”, por lo que pidió que “se ingresen a la mayor brevedad posible las cuantías económicas adeudadas al tejido asociativo de la discapacidad física y orgánica”, ya que, de lo contrario, “se verán afectados los programas sociales que llevan a cabo a favor del colectivo de personas con discapacidad física y orgánica de la región”.

