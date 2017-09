MADRID. EL PP DENUNCIA QUE NO LE DEN LA LECTURA DE DERECHOS A MATO Y MAYER, “PRUEBA FEHACIENTE" DE QUE ESTÁN IMPUTADOS

- Cs vuelve a pedir a Carmena que les aparte del Gobierno municipal. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, denunció este lunes que la defensa de los delegados municipales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer se haya opuesto a entregar al Grupo Popular la lectura de derechos que se les hizo hoy antes de su declaración judicial, el documento que él entiende es la "prueba fehaciente” de que están imputados.

Martínez Almeida manifestó esta queja al término de la Comisión de Cultura, que se desarrolló simultáneamente a la declaración de Sánchez Mato, Mayer y la exconsejera delegada de Madrid Destino Ana Varela ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, tras la querella del Grupo Popular por presuntas prevaricación, malversación de caudales públicos y delito societario por el informe que encargaron a un bufete de abogados para sustentar su denuncia contra el contrato de gestión del Open de tenis ante la Fiscalía Anticorrupción.

El portavoz del PP se preguntó si la renuncia a entregarles la lectura de derechos, que “sólo se les leen a quienes están imputados”, no será porque, con ese documento, a los miembros del Gobierno municipal “a lo mejor se les cae el castillo de que no están imputados”, como volvió a sostener Carmena esta mañana en la comisión. “Ese acta es la prueba fechaciente de que están imputados”, insistió.

Martínez-Almeida lamentó que “el gobierno de la transparencia se niegue a facilitarnos una copia”, y que la alcaldesa, Manuela Carmena, haya “sacrificado sus rincipos por mantener este equipo de gobierno aunque sea con tres imputados”, en lo que él entiende como una “mentira” y “una escapada continua hacia adelante”.

El Grupo Popular ya ha pedido la comparecencia de Carmena en el próximo pleno, los días 26 y 27, para que explique la situación de Sánchez Mato y Mayer. La actual delegada de Políticas de Género y Diversidad lo era de Cultura y Deporte, y por tanto era presidenta de Madrid Destino, y el de Economía y Hacienda vicepresidente de la entidad, cuando encargaron este informe por 100.000 euros divididos en dos contratos de 50.000.

El hecho de que ya hubiera informes al respecto en sentido contrario motivó el que el PP se querellara contra ellos por prevaricación y malversación de fondos, y el de que no informaran al resto del Consejo de Administración de Madrid Destino supuso la adición del presunto delito societario.

Desde Ciudadanos, su portavoz de Cultura y Deporte, Sofía Miranda, recordó que Sánchez Mato también firmó el manifiesto en favor del derecho a decidir de Cataluña y que Mayer publicó tuits en el mismo sentido de propugnar “un referéndum ilegal e inconstitucional”.

Ambos motivos, más su “incapacidad de gestión”, llevó a Miranda a reiterar su petición de que Carmena “los retire cualquier responsabilidad de gobierno”, porque “los madrileños no se merecen tener a dos concejales imputados”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso