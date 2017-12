MADRID. CSIF DENUNCIA QUE MILES DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AÚN NO HAN COBRADO LA PAGA EXTRA DE DICIEMBRE

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció este martes que “miles de empleados públicos de los sectores de Sanidad, Educación y Justicia de la Comunidad de Madrid aún no han cobrado la paga extra de diciembre”.



En un comunicado, el sindicato informó de que la Comunidad de Madrid responsabiliza de este retraso a las entidades bancarias y a que “los responsables de distintos centros de trabajo señalan que no hay obligación de realizar estos pagos antes de Nochebuena, pese a que es lo habitual en los últimos años, y así lo tienen previsto los empleados públicos de la Comunidad para hacer frente a los pagos propios de estas fechas”.

Así, según CSIF, en algunos casos el retraso en el cobro depende de cada entidad bancaria, de modo que los que tienen domiciliada la nómina en determinados bancos aún no han cobrado, mientras que en otros casos depende de cada centro de trabajo.

En este sentido, la central sindical indicó que hay casos en los que, entre trabajadores con la nómina domiciliada en la misma entidad bancaria, unos ya han cobrado y otros no.

A este respecto, algunas entidades bancarias han asegurado a delegados de CSIF que están dando este martes las órdenes de pago ya que el pasado 23 de diciembre no era un día hábil para ellos, y que mañana miércoles los empleados públicos ya tendrán ingresado el dinero en sus cuentas.

De esta manera, CSIF lamentó que los empleados públicos de la Comunidad de Madrid “hayan perdido otro de los derechos adquiridos, como era el cobro de la extra de diciembre antes de las fechas navideñas”, por lo que instó a la administración regional a “hacer todo lo posible para solucionar este problema cuanto antes y para que no se vuelva a producir en próximos años”.



