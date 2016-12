MADRID. AMYTS DENUNCIA EL “DESCONTROL” EN LAS URGENCIAS DEL SUMMA 112 DURANTE NOCHEBUENA Y NAVIDAD

La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) denunció este martes “el descontrol en la atención sanitaria urgente de los días de Nochebuena y Navidad en el Summa 112 de la Comunidad Madrid”, como consecuencia de que faltase uno de cada cuatro médicos durante ambos días.

Amyts aseguró que esta situación ha dado lugar a “una mayor presión asistencial para los médicos que han trabajado esos días” y señaló que “la mayor parte supo que tenía que trabajar con escasas horas de margen”.

A juicio de la asociación, el problema deriva del “incumplimiento por parte de la dirección del Summa del vigente documento de permisos, licencias y vacaciones del Sermas”, que establece que “los profesionales deben solicitar los días libres a los que tengan derecho con un plazo de antelación de 10 días como mínimo”.

Asimismo, detalló que desde los departamentos de Recursos Humanos “tienen que contestarles obligatoriamente en los cinco días posteriores a la fecha de solicitud y, en caso de denegación, la misma debe ser obligatoriamente por escrito y argumentada”, pero “el Summa no cumplió ese procedimiento para permisos de los días 24 y 25 de diciembre, solicitados con más de un mes de antelación y que no habían denegado por escrito de manera argumentada en los 5 días siguientes a cada solicitud”.

“Los días 23 y 24 de diciembre recurren a enviar telegramas a los domicilios de los médicos”, explicó Amyts, que añadió que “parte de ellos no llegaron por ausencia en los domicilios”. Este procedimiento implica, según la asociación, “una auténtica falta de respeto a la dignidad de los profesionales que se han visto atropellados en el disfrute de días libres a los que tenían derecho”.

Por último, Amyts afirmó que “la racanería del Summa 112 que no aplica un plus de retribución especial para los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero” ha provocado que “no haya sido capaz de encontrar suplentes para esas fechas en su bolsa de trabajo”. En concreto, la asociación indicó que “la plantilla de médicos del Summa 112 que debería haber estado en sus puestos de trabajo era de 117, pero solo fue de 87, es decir, un 25,64% menor”.

