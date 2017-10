MADRID. EL PSOE DENUNCIA QUE SE DEJARON DE RECAUDAR 997 MILLONES EN 2016 POR “MALAS PREVISIONES”

Google Plus

La diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid Reyes Maroto denunció hoy en la Comisión de Presupuestos que el Gobierno dejó de recaudar 997 millones de euros respecto a los ingresos previstos en el ejercicio 2016 y destacó que “hicieron mal las previsiones de ingresos, tan mal que han dejado de recaudar 997 millones de euros respecto a los ingresos previstos”.

Afirmó que “eso sí que es mentir a los madrileños diciendo que iban a recaudar casi mil millones que luego no han recaudado” y consideró que “la mayor parte de esta desviación se explica por la menor recaudación de impuestos propios como el de Actos Jurídicos Documentados y el de Sucesiones y Donaciones”.

Además, añadió, hay que tener en cuenta “que la bonificación del 100% del Impuesto de Patrimonio supone renunciar a cerca de 800 millones, según los datos de liquidación del impuesto correspondientes a 2015”.

A su juicio, es “una amnistía fiscal para una minoría de madrileños (15.790) que tienen patrimonios medios de 8,8 millones de euros por los que no tributan en la Comunidad de Madrid”.

Tras asegurar que Madrid es “la única comunidad que tiene, incomprensiblemente, exento ese impuesto”, explicó que en lo que respecta a las políticas para el empleo, se dejó de ejecutar el 65% de los 528 millones que el Presupuesto 2016 contempla para las mencionadas políticas.

Manifestó que “este dato confirma la mala gestión de la política de empleo del Gobierno de Cifuentes, que no se ha resuelto con la aprobación, en marzo de 2016, de la Estrategia por el Empleo”.

Asimismo, la diputada del PSOE aseguró que el volumen de la deuda pública madrileña “no deja de crecer” y dijo que, según los últimos datos del Banco de España, la deuda se situó en los 32.555 millones en el segundo trimestre de 2017. Desde el inicio de la legislatura, la deuda ha aumentado en 4.600 millones, lo que supone un 16% de incremento en apenas dos años, afirmó.

Finalmente, Reyes Maroto manifestó que en 2016 el Gobierno regional generó más de 3.600 millones de euros en deuda pública, incrementándose en 834 millones respecto a la previsión, y señaló que para atender el pago de la deuda en 2016 se destinaron 2.500 millones, la tercera partida de gasto más importante después de sanidad y educación.

