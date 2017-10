MADRID. EL PP DENUNCIA QUE CARMENA INCUMPLIÓ EL ACUERDO PARA HACER UN PLENO SOBRE EL 12-O Y ENGALANAR LA CIUDAD

Google Plus

-Critica la supuesta “alergia” de la alcaldesa hacia la bandera de España y la Constitución. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, denunció este viernes que la alcaldesa, Manuela Carmena, ha incumplido el acuerdo del pleno de septiembre para celebrar otro extraordinario sobre la Fiesta Nacional del 12 de octubre y engalanar ayer la ciudad con banderas de España.

Almeida acusó al equipo de Gobierno, personalizándolo en la propia Carmena, de que como ya temía el PP, “no habrá pleno extraordinario para aprobar una declaración institucional sobre la Fiesta Nacional”; a su juicio, porque Ahora Madrid “no tenía ningún interés en llegar a un acuerdo”.

Por lo que respecta al Grupo Popular, que no apoyó la propuesta de declaración de Ahora Madrid sobre la Fiesta Nacional, justificó que “es difícil suscribir una declaración institucional con aquéllos que no creen en la Constitución de 1978”, sino que se dedican a “amparar fiestas como la que se celebró ayer en Matadero bajo el lema ’12 de octubre. Nada que celebrar”; un acto contrario a la celebración canónica de la Hispanidad para el que la Junta de Arganzuela cedió la Nave de Terneras, la misma que el mes pasado quiso facilitar a otro en defensa del derecho a decidir de Cataluña hasta que lo prohibió un juez madrileño.

Además, Almeida denunció que Carmena también ha incumplido otro de los puntos que sacaron adelante el PP, el PSOE y Ciudadanos en el pleno ordinario de septiembre: engalanar ayer Madrid y los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes con banderas de España para conmemorar la Fiesta Nacional.

Desde su punto de vista, Ahora Madrid, y Carmena en particular, “ha demostrado su alergia a la bandera” porque sólo una parte del Paseo de la Castellana se adornó ayer con banderas y “tampoco fue verdad” que los autobuses lucirían motivos basados en la enseña nacional, como aprobó pedir el pleno de septiembre.

En definitiva, concluyó el portavoz popular, la alcaldesa “no sólo incumple los acuerdos del pleno sino que sigue mostrando alergia y reticencia a la bandera de España”, que en su opinión es “el símbolo que nos une en esta España constitucional desde 1978”.

