MADRID. FAMMA DENUNCIA QUE EL ALCALDE DE NAVAS DEL REY DENIEGA UNA PLAZA DE APARCAMIENTO A UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD

- El Consistorio asegura que "puede aparcar en la puerta de su casa sin problemas". La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Famma-Cocemfe Madrid) denunció este lunes que el alcalde de Navas del Rey, Jaime Peral Pedrero, ha denegado a una persona con movilidad reducida una plaza de aparcamiento, contraviniendo así la Ley 8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid sobre Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y el Real Decreto 1056/2014 sobre plazas de aparcamiento correspondiente a una persona con movilidad. Por su parte, fuentes del Consistorio aseguraron que este vecino "puede aparcar en la puerta de su casa sin problemas".

Famma denuncia en un comunicado que con esta decisión el alcalde de Navas del Rey "viola la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU" y le acusa además de "abuso de poder".

La persona con movilidad reducida solicitó una plaza de aparcamiento cerca de su domicilio en 2016, pero al no recibir respuesta se personó en el consistorio, en donde fue recibido por el alcalde, quien según su versión le acusó de fraude, ya que no consideraba que fuera merecedor de la tarjeta ni del grado de discapacidad que posee.

Javier Font, presidente de Famma, recuerda que el artículo 12 de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid sobre Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas dice que “los Ayuntamientos estarán obligados a reservar plazas de aparcamiento para personas en situación de movilidad reducida junto a su centro de trabajo y domicilio”.

Además, agrega Font, el alcalde incumple también el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, en el que se explica que “los principales centros de actividad de los núcleos urbanos deberán disponer de un mínimo de una plaza de aparcamiento reservada y diseñada para su uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento por cada cuarenta plazas o fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo”.

Por todo esto, Famma denuncia "abuso de poder, discriminación y vulneración de principios legales tan importantes como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU", y solicita al alcalde que rectifique su actitud.

Por su parte, fuentes del Consistorio explicaron a Servimedia que "no se ha concedido esa plaza porque no hay problemas de aparcamiento, el solicitante puede aparcar en la puerta de su casa, o al lado, siempre, porque lo hemos comprobado", aunque reconocieron que "se está buscando una solución a este problema que satisfaga a todas las partes".

