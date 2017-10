MADRID. FAMMA DENUNCIA LA FALTA DE ACCESIBILIDAD DE LOS NUEVOS CONTENEDORES DE RESIDUOS URBANOS

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid) denunció este lunes la falta de accesibilidad de los nuevos modelos de contenedores de residuos urbanos de Madrid, al ser instalados lejos de la acera, lo que “se considera una discriminación para las personas que sufren movilidad reducida”.

Según explicó Famma, el Ayuntamiento de Madrid está renovando los modelos de contenedores de residuos urbanos de superficie. Sin embargo, “por comodidad de la empresa de recogida de residuos, estos nuevos modelos han sido colocados alejados de la acera y no pueden considerarse accesibles. Así, a pesar de tratarse de contenedores adaptados, esta situación los hace inutilizables por las personas con movilidad reducida, discriminándolas en la utilización de este servicio público”.

El presidente de la federación, Javier Font, aseguró en un comunicado que “lo que no puede hacer el Ayuntamiento es generar nuevas barreras a través de nuevos contenedores adaptados. Pero por haberlos puesto indebidamente y sin el recrecimiento oportuno para convertirlos en accesibles, han creado una nueva barrera en contra de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social”.

Por ello, Famma ha realizado una propuesta técnica al Ayuntamiento de Madrid estableciendo de forma gráfica las condiciones que deben cumplir estos contenedores, según la legislación actual y en cumplimiento de la no discriminación de personas con discapacidad.

Según la normativa, la altura de la boca de las papeleras y contenedores enterrados debe estar situada entre 0,70 y 0,90 metros del suelo. Y en el caso de los contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca estará situada a una altura máxima de 1,40 metros y los elementos manipulables siempre estarán situados como mucho a una altura de 0,90 metros.

Además, se debe poder acceder al contenedor desde el itinerario peatonal accesible. No debe haber cambios de nivel en el pavimento circundante y, en el caso de que existan, se ha de construir un recrecimiento en la acera para sortearlos.

Por todo ello, “solicitamos al Ayuntamiento rectificar lo antes posible, para que ninguna persona se sienta discriminada por tener movilidad reducida o discapacidad, como lo están ahora con los nuevos contenedores”, indica Famma.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso