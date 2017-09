MADRID. 'DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA' APOYA QUE EL PUERTA DE HIERRO SEA UN CENTRO DE CRÓNICOS, PERO PIDE EL DOBLE DE CAMAS

Google Plus

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid calificó este sábado de “positiva” la intención del Gobierno de Cristina Cifuentes de convertir el antiguo hospital de Puerta de Hierro en un centro de enfermos crónicos, aunque pidió que casi se duplique el número de camas disponibles.

En un comunicado, este colectivo exigió, además, garantizar “una financiación suficiente para que este anuncio no se quede en una promesa infundada, como ya ha sucedido con otras de la Comunidad deMadrid”.

A su juicio, la existencia de un centro que desde 2008 permanecía cerrado en la misma ciudad de Madrid, donde la población está más envejecida, supone una buena oportunidad para paliar el déficit de camas de media y larga estancia que existe en la región.

Abandonado hace nueve años, el edificio ha sufrido “un gran deterioro”, prosiguió esta asociación, con lo que “se precisará de una importante inversión para ponerlo en funcionamiento, a causa de la desidia de la administración hasta el presente”.

“Entendemos no obstante que reúne unas condiciones apropiadas para su conversión en un centro de estas características, que en nuestra opinión tendría que contemplar un mínimo de 400 camas y no las 240 que en la actualidad propone Cifuentes", concluyó.

