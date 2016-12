Local

C's critica el "veto sectario de Colau" por la ausencia de policía en el Salón de la Infancia

El grupo municipal de C's en Barcelona no asistirá este martes a la inauguración del Salón de la Infancia para "no ser cómplice del veto sectario de la alcaldesa, Ada Colau", por no permitir la presencia de los cuerpos policiales y del Ejército en el evento, organizado por Fira de Barcelona.