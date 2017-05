Cs llama a la "prudencia" pero "no le templará el pulso" en pedir la dimisión de Cifuentes si es imputada

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha llamado esta tarde a la "prudencia" sobre el caso de la investigación de la Guardia Civil sobre unos supuestos contratos irregulares firmados por la actual presidenta regional, Cristina Cifuentes, aunque ha apuntado que a su partido "no le temblará el pulso" para pedir su dimisión en el caso de que sea imputada, al igual que hicieron con el ya expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

"Hoy hemos conocido un informe de la Guardia Civil muy preocupante, donde vincularía a la presidenta con la trama Púnica, con delitos de malversación de fondos públicos y cohecho. Es muy preocupante", ha dicho en los pasillos de la Asamblea en una larga declaración ante los periodistas.

El primer requerimiento de Cs es pedir que Cifuentes "dé la cara en la Asamblea" y por eso van a solicitar formalmente su comparecencia en una sesión extraordinaria de la comisión de investigación sobre corrupción política de la Comunidad para que "venga a dar explicaciones, si conocía o no la financiación irregular de su partido, si recibía instrucciones de la señora Aguirre o González para firmar este tipo de contratos, que estaban contribuyendo a una presunta financiación irregular de su partido".

"Pedimos respuestas y por eso vamos a pedir su comparecencia urgente en esta comisión para escuchar su versión acerca de lo que está pasando en la Comunidad. Ella lleva 22 años siendo diputada en la Asamblea y queremos que dé explicaciones en esta comisión, de la que no puede escabullirse. Es donde tiene que venir sí o sí a comparecer en una sesión extraordinaria para ver si conocía la financiación de su partido, si recibía algún tipo de presión a la hora de firmar contratos que están ahora en todos los telediarios, como el firmado por Arturo Fernández para la cafetería de la Asamblea. O si recibía presiones de Aguirre o González. En definitiva, si conocía o sospechaba o tenía constancia de que en la Comunidad de Madrid los que presumían de buenos gestores se lo estaban llevando crudo en comisiones, mordidas y contratos entre amiguetes", ha manifestado.

No obstante, el líder regional de Ciudadanos cree que es "momento para llamar a la prudencia" porque lo conocido hasta ahora es un informe de la Guardia Civil y Cifuentes "no está imputada". "Nosotros creo que estamos siendo contundentes y responsables. Firmamos un acuerdo de investidura que a día de hoy se está cumpliendo. No hay imputados en la Comunidad. Hoy mismo un viceconsejero ha tenido que dimitir como consecuencia de ese acuerdo, que exige al PP que exija esas dimisiones".

"El acuerdo de investidura es a día de hoy la mejor herramienta para que el PP no vuelva a las andadas, para que el PP no vuelva a saquear el Canal, para que no vuelva otra vez a cometer las mismas tropelías que ha cometido en los últimos años en el PP de Madrid. Por eso pensamos que ese acuerdo está funcionando y en la medida en la que ese acuerdo se cumpla seguirá vigente", ha esgrimido.

A pesar de todo ello, Aguado cree que "eso no quita para estar preocupados" porque la presidenta regional, "que presumía que era nueva en esto queda demostrado que lleva 30 años en política y puede tener mucho que ver, o poco que ver, eso lo dirán los tribunales, con tramas de corrupción en el Partido Popular de Madrid.

Preguntado por los periodistas hasta cuándo sustentarán al Gobierno regional, el portavoz parlamentario de Cs ha respondido que están haciendo "exactamente lo que les pedían los madrileños, que es evitar que el PP volviera a las andadas".

"Con el acuerdo de investidura que tenemos en vigor estamos consiguiendo que el Partido Popular obligue a sus altos cargos a dimitir. Estamos utilizando de la mejor manera posible el miedo del PP a perder el Gobierno para exigir regeneración reformas y exigir dimisiones. Hace dos años, cuando no estaba Ciudadanos en la Asamblea, aquí no dimitía nadie. Y ahora dimiten, hoy mismo ha dimitido un viceconsejero", ha expuesto.

LEGISLATURA "DE TRANSICIÓN"

De hecho, Aguado ha reconocido que la política que seguirán en los próximos dos años, si es que no hay elecciones anticipadas, es "dirigirse a los madrileños, a los votantes del PP, que hoy estarán abochornados de ver cómo incluso la presidenta puede estar vinculada con la Púnica, intentándoles convencer de que un partido que está imputado por financiación irregular, que tiene a un presidente autonómico en la cárcel, no merece volver a ganar en 2019".

"En esta legislatura de transición, que para nosotros lo es, hemos conseguido por primera vez que el PP en 20 años no consiga mayoría absoluta. Y tenemos que hacer lo que no se ha hecho en 20 años: una oposición contundente pero también responsable y sensata y en 2019 salir sin ningún tipo de complejo a ganar las elecciones, a ganar al Partido Popular y a demostrar a los madrileños que podemos gobernar mejor que en el PP", ha apostillado.

Interpelado también por su posición ante la moción de censura que presentará Podemos y que estudiaría presentar el PSOE, Aguado ha indicado que es "la misma que en los últimos días", es decir, contraria radicalmente a la misma. "No vamos a funcionar a golpe de titular. Tampoco vamos a tomar decisiones. No hay un partido que ponga el listón donde lo ponemos nosotros en Ciudadanos. Pero en cualquier caso hay que esperar si finalmente Cifuentes resulta imputada", ha añadido.

Y en el que caso de que Cifuentes resultara finalmente investigada formalmente por el juez, el portavoz de Ciudadanos asegura que su Gobierno y la situación de la Comunidad de Madrid serían "insostenibles".

"Pero no es positivo a día de hoy adelantar acontecimientos. Hay que basarse en hechos, no en titulares. Y que a partir de ahí hay que empezar a trabajar. Si resultara imputada pediríamos la dimisión inmediata, como lo hicimos con el presidenta de Murcia, a pesar de que estuvo 45 días arrastrándose, tuvo que marcharse. Lo mismo haríamos en la Comunidad de Madrid. Pero a día de hoy los imputados de Cifuentes está abandonando los cargos y a día de hoy la propia Cifuentes no está imputada y, por lo tanto, se mantiene el acuerdo de investidura", ha concluido Aguado, que todavía no ha hablado con ella de lo ocurrido.