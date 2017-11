Cs de Barcelona pedirá retirar la pancarta de 'Libertad presos políticos' del Ayuntamiento

"No son presos políticos. En nuestro país no hay presos políticos, porque no se mete a nadie en la cárcel por su ideología política, sino por el incumplimiento de las leyes", ha defendido en rueda de prensa este jueves la concejal, que ha explicado que pedirá retirar las pancartas colocadas también en sedes de los distritos.

Preguntarán en la comisión de Economía por la advertencia de la patronal de operadores de telefonía móvil organizadora del Mobile World Congress (MWC), la GSMA, y su consejero delegado, John Hoffman, de no mantener el congreso en Barcelona si no se dan las condiciones suficientes de estabilidad: "Barcelona no puede perder el MWC".

Barceló ha expresado la preocupación de su grupo municipal ante esta posibilidad, y ha defendido que el MWC requiere seguridad y no la inestabilidad que ve en la situación política actual, y ha insistido: "No nos podemos permitir que la aventura separatista nos haga perder más empresas o inversiones que perjudiquen el crecimiento de la ciudad".

Llevarán a la comisión de Derechos Sociales la presencia de menores en protestas enmarcadas en el 'Paro de país' de este miércoles, algo que ve lamentable, y ha criticado que se produjera una "huelga impuesta" que dificultara acudir a trabajar a los que rechazaron secundarla.