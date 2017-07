Todos contra Ciudadanos: moción de censura para el alcalde de Valdemoro

La moción de censura en el Ayuntamiento de Valdemoro que será debatida este viernes en Pleno Municipal apartará a Ciudadanos de la Alcaldía de la localidad a favor de una coalición formada por cuatro partidos, PSOE, Ganemos, Proyecto TUD e IUCM, liderada por el candidato socialista, Serafín Faraldos.



De esta forma Ciudadanos perderá el gobierno de la localidad con mayor número de habitantes de las que contaba tras las elecciones municipales de 2015 y el PSOE recuperará la Alcaldía tras 18 años sin regir Valdemoro, ya que el Ayuntamiento ha estado dirigido por el Partido Popular desde 1999, con la victoria en las urnas del entonces candidato Francisco Granados, hasta los últimos comicios.

El Pleno comenzará a las 12 horas en el Ayuntamiento, si bien podrá seguirse a través de la página web del consistorio en directo y también en el Teatro Juan Prado, donde se habilitará una pantalla para poder ver la sesión en un recinto con capacidad para más de 400 espectadores.





"Preocupación" del actual alcalde

El actual alcalde, Guillermo Gross, ha señalado que ve con "preocupación" la llegada de un "cuatripartito" al gobierno municipal, ya que se han unido "los cuatro grupos menos votados" del Ayuntamiento en torno a "la izquierda más errática y radical que ha habido en la localidad", ya que "se han pegado un tiro en el pie para ponerse en el sillón" al haber bloqueado institucionalmente la labor del Ejecutivo para justificar la moción de censura.

Gross ha recordado que durante la legislatura, tres de los cuatro grupos municipales -PSOE, Ganemos y TUD- han tenido dimisiones y salidas de concejales de sus respectivas formaciones, y ha opinado que en muchos momentos "parecía que la oposición estaba en descomposición" con los socialistas sustituyendo y restituyendo después a su portavoz, la candidatura de unidad popular "asumiendo las posturas de Podemos", una Izquierda Unida "desfederada" y un partido local que se ha unido a los grupos de izquierda.

El alcalde, además, ha señalado que en los últimos días su gobierno ha trabajado para cerrar algunas cuestiones como los arqueos de caja o los acuerdos de la Junta, además de la resolución del contrato de parquímetros o el cambio de titularidad de los terrenos del IES Neil Armstrong cuya ampliación estaba paralizada desde hace un año y medio por haber estado afectado por la trama Púnica.

Por último, Gross ha señalado que él continuará como concejal de la oposición en Valdemoro, aunque no será como portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, ya que regresará a su trabajo en la multinacional Google y no podrá dedicar todo su tiempo a la política, si bien ha confirmado que no abandonará el grupo naranja.









"Ilusión" de los firmantes de la moción

Por su parte el portavoz del PSOE, Serafín Faraldos, que será el candidato en la moción de censura y más que previsible nuevo alcalde de la localidad, ha señalado que los cuatro grupos afrontan con "ilusión" este nuevo tiempo en el gobierno de Valdemoro.

Faraldos ha indicado que les queda por delante "mucho trabajo" que afrontarán con "responsabilidad" para cumplir con el reto de "devolverle el buen nombre a Valdemoro y devolverle el Ayuntamiento a los vecinos y vecinas", ya que en su opinión "es su casa pero hace tiempo que dejó de serlo".

Faraldos contará con los trece votos necesarios para llegar a la mayoría absoluta que apruebe la moción de censura, con cuatro apoyos de PSOE, otros cuatro de Ganemos, tres de Proyecto TUD y dos de IUCM, si bien los integrantes de la coalición aún no han desvelado cómo conformarán el nuevo equipo de gobierno municipal.