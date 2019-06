Collboni garantiza que sólo negociará con Colau y que abren conversaciones formales esta semana

El candidato del PSC al Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha garantizado este lunes que sólo negociará un acuerdo con BComú y su candidata, la alcaldesa en funciones Ada Colau: "Nosotros como partidos defendemos un acuerdo de gobierno única y exclusivamente con BComú", ha proclamado, y ha asegurado que abrirán contactos formales esta semana.

Collboni ha explicado que todavía no han cerrado una fecha para reunirse con BComú, pero sí han acordado iniciar estas conversaciones formales, en unas negociaciones en la que será portavoz e interlocutora su número dos en la lista, Laia Bonet, ha dicho Collboni en rueda de prensa junto a ella tras reunirse la Permanente del partido.

Ha detallado que hasta el momento han mantenido con los comuns múltiples conversaciones informales, también entre él y Colau, que ha apostado en reiteradas ocasiones por un gobierno de ERC, BComú y PSC, pero el republica Ernest Maragall ha rechazado hacerlo con el PSC, y Collboni con ERC.

Collboni ha agradecido el ofrecimiento del líder de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, de apoyarle a él o a Colau para evitar que Maragall sea alcalde y "hacer posible este pacto de progreso de izquierdas que ponga el Ayuntamiento al servicio de los barceloneses", y ha insistido en que sólo negociarán un ejecutivo con los comuns.

Así, propone una coalición entre ambos que haga progresar Barcelona: "Y en este tándem quien vaya delante y quien vaya detrás para nosotros no será un problema ni una condición previa. Lo importante es que el tándem suma 18 concejales", ha resaltado el socialista.

Preguntado por los medios por si sería una posibilidad que él gobernara dos años y Colau otros dos, ha replicado: "La Alcaldía no es un juego de cromos, de un rato tú y un rato yo. Si estamos pidiendo un gobierno estable y sólido es para cuatro años, y es evidente que el acuerdo debe ser estable estos cuatro años".

Sobre qué ha cambiado para que confíe en Colau --dijo no hacerlo porque BComú rompió un acuerdo con los socialistas por su apoyo al 155--, Collboni ha señalado que lo que ha cambiado es que los resultados electorales permiten un pacto de progreso que no subordine la ciudad a otras lógicas: "Mi obligación es dar cumplimiento al mandato popular".

Ha subrayado que el 60% de los barceloneses apostaron en los comicios de la semana pasada por opciones no independentistas y también por partidos progresistas: "De los dos mandatos cruzados, es obvio que la intersección es un gobierno progresista no independentista" que no subordine la ciudad al Govern de Quim Torra y ERC, ha dicho.

CRÍTICAS AL GOVERN DE TORRA

"No queremos que a Barcelona le pase lo mismo que a Catalunya. No queremos un ayuntamiento como institución al servicio de ninguna causa que no sea la de los barceloneses", ha remarcado y, preguntado por los medios por los recursos que Torra ha destinado a viajes al extranjero, ha dicho que es un ejemplo de lo que no quiere que ocurra en la ciudad.

Cree que el balance de gobierno de primer año del ejecutivo de Torra es muy pobre: "El gobierno de Torra con ERC, el híbrido entre derecha e izquierda, ha sido ineficaz" y ha puesto la institución al servicio de una causa, que es precisamente lo que no quiere que ocurra en Barcelona, ha reiterado.