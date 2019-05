Collboni cree que Valls no puede "querer a Barcelona porque no la conoce"

El candidato a la Alcaldía de Barcelona del PSC, Jaume Collboni, ha asegurado que el candidato de BCN Canvi-Cs, el exprimer ministro francés Manuel Valls, no puede "querer a Barcelona porque no la conoce".

"Algunos vinieron a Barcelona a hacer fortuna hace unos meses", ha dicho este miércoles en un mitin en el Orfeó Gracienc de Barcelona respaldado por la número dos de su candidatura, Laia Bonet.

Para Collboni, para ser alcalde, la capital catalana "se tiene que vivir, se la tiene que querer y hay que cambiarla desde la proximidad".

"No se puede querer de verdad a alguien que no conoces y como algunos candidatos que no la conocen (a Barcelona) y que han venido a hacer fortuna, no pueden quererla porque no la conocen", ha reiterado.

El candidato socialista ha presentado un esbozo de la tarea de gobierno que realizará en los cien primeros días de mandato si consigue ser alcalde de la ciudad y ha asegurado que el primer día reclamara al presidente de la Genralitat "la deuda social que tiene con Barcelona".

En ese sentido, ha afirmado que el Govern adeuda a Barcelona diez centros de atención primaria, siete residencias de ancianos y 40 millones de la parte que debe invertir la Generalitat en guarderías públicas.

DIALOGO CIUDADANO

"Nosotros representamos el buen gobierno y esto quiere decir que no te quedas encerrado en un despacho, que hablas, dialogas, escuchas y, conjuntamente, propones", ha dicho, y ha afirmado que el gobierno de la alcaldesa Ada Colau no ha dialogado con los ciudadanos.

"Ese gobierno ha subordinado la ciudad al proceso independentista, porque la señora Colau, cuando ha tenido que tomar una decisión, entre los barceloneses y los independentistas, ha escogido a los independentistas y yo siempre defenderé a los barceloneses", ha asegurado.

Se ha referido al cara a cara al que se han emplazado los candidatos Colau y Maragall, y ha dicho que él pidió mantener uno con el candidato republicano porque mantienen "diferencias evidentes".

"La señora Colau no sabemos lo que quiere, pero cuando han dicho que querían hacer un cara a cara he recordado la canción que dice 'Teatro, lo tuyo es puro teatro'. Este cara a cara es puro teatro, porque Maragall y Colau pactarán", ha sostenido.

100 PRIMEROS DÍAS

Si es primer edil, Collboni se ha comprometido a reunir a la Junta Local de Seguridad en los primeros días de mandato para coordinar a los cuerpos de seguridad y dialogar tanto con el Gobierno central como con la Generalitat con la voluntad de solventar "el problema de seguridad en un año".

También ha propuesto "movilizar los 82 solares vacíos" de la ciudad para hacer vivienda protegida y encargar el estudio para cubrir toda la Ronda de Dalt y conseguir así recoser lo barrios divididos por la vía.