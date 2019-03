Collboni (PSC) califica a Colau de "independentista de quita y pon"

El candidato del PSC a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, ha calificado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de ser una "independentista de quita y pon" y ha acusado al también candidato y exprimer ministro francés, Manuel Valls, de no tener propuesta para Barcelona y de querer rehacer su carrera política.

En la clausura este sábado de la convención del PSC en el Recinto Modernista de San Pau de Barcelona, Collboni ha criticado que Colau rompiese el pacto de gobierno de con su partido y ha sostenido que eso ha provocado que el Govern "ha cruzado la plaza Sant Jaume y Colau les ha dado la clave de la ingobernabilidad".

"Si la idea de España que tiene es la de los lazos amarillos, vamos apañados", ha añadido Collboni, que ha criticado incumplimientos del gobierno de Colau, resaltando que con su gobierno Barcelona está peor en desigualdad, incivismo, inseguridad y vivienda.

Sobre Valls, Collboni se ha preguntado si su proyecto para Barcelona "puede ser que pase por la Plaza Colón", en referencia a la manifestación de febrero contra el Gobierno de Pedro Sánchez convocada por el PP y Cs, y en la que también participó el partido de ultraderecha Vox, de quienes ha dicho que son los innombrables y que su discurso de odio no cabe en los equipamientos municipales, en referencia al acto que quería celebrar este partido en el Palau Sant Jordi.

"MALA GESTIÓN"

Ha destacado que el incivismo haya ocupado el espacio público y que se haya producido un récord de subida de los precios del alquiler, tras lo que ha criticado la "mala gestión" de Colau en residencias de gente mayor, recortes en el presupuesto de la ciudad, y que según él solo se haya ejecutado un 7% del Pla de Barris.

Collboni se ha preguntado si Barcelona está mejor o peor que hace cuatro años y ha pedido a los ciudadanos que se hagan esa pregunta, tras lo que ha destacado que la capital catalana está peor en desigualdad, "diez puntos por encima de la media europea en desigualdades".

Ha reclamado una Barcelona abierta a la vanguardia, que no quiere fronteras, y no una en la que se esté peleando por si ponen o quitan un lazo amarillo, tras lo que ha insistido en volver a las políticas sociales y no a los procesos participativos "de 'gomets' y chocolatadas en los barrios".

Collboni ha defendido la Barcelona "en minúsculas, pero también la que piensa en grande", y ha recordado su propuesta de una exposición mundial en Barcelona sobre los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

PRESENTA A SU 'NÚMERO DOS'

El candidato socialista ha presentado a la exmiembro de la ejecutiva del PSC Laia Bonet como su número dos en la lista a las municipales de Barcelona, y ha alabado su "experiencia reconocida, su sensibilidad social, y su discurso, poniendo a las personas en el centro".

Bonet, que también es exdiputada en el Parlament y fue secretaria de Govern durante la Presidencia de José Montilla, ha afirmado que sus referentes políticos son sus padres, Montilla y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, de quien ha destacado que siempre está accesible.

Ha explicado que vuelve a la primera línea política porque ha aparecido "la cara más feroz de una derecha que se creía inexistente, un independentismo que rompe, y una involución en derechos y libertades que se creían incuestionables", tras lo que ha destacado que es una barcelonesa de adopción, pues es de Valls (Tarragona), pero que es la ciudad donde decidió desarrollar su proyecto y trayectoria personal.