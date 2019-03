Collboni (PSC) acusa a Valls de "enviar cartitas" para tapar haber ido a Colón

El candidato del PSC a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, ha acusado al alcaldable y exprimer ministro francés, Manuel Valls, de "enviar cartitas para intentar tapar las vergüenzas de haber ido a Colón", en referencia a la manifestación a la que acudió junto con el PP, Cs y el partido de ultraderecha Vox.

En declaraciones a los medios tras intervenir en un acto del PSC este sábado, Collboni ha sostenido que la participación de Valls en esa manifestación "no se puede tapar con una cartita a los partidos", refiriéndose a la misiva que Valls ha enviado al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; al presidente del PP, Pablo Casado, y al presidente de Cs, Albert Rivera.

"Lo que se debe ser es más coherente y más responsable. Valls teóricamente pertenece a una tradición política como la francesa, que lo que hace es bloquear la ultraderecha y evitar que participe o condicione gobiernos", ha asegurado Collboni, que ha recordado que Cs y PP gobiernan en Andalucía con el apoyo de Vox.

En su intervención, Collboni ha asegurado que si llega a gobernar no permitirá que el discurso del odio que propugna la ultraderecha "campe a sus anchas por Barcelona" y ha llamado a no dar ni un paso atrás en la lucha contra la ultraderecha.

En el acto, acompañado por las ministras de Hacienda y de Política Territorial, María Jesús Montero y Meritxell Batet, Collboni ha criticado a los comuns, que según él no tienen propuestas para España: "No tienen ninguna idea de España, no hablan de España y no dicen que harán un vez lleguen al Congreso".

Les ha acusado de haberse "entregado al independentismo" y ha asegurado que no han entendido que solo con el diálogo dentro de la ley y la búsqueda de acuerdo se puede progresar.

Collboni ha criticado también que "las tres derechas defiendan sin complejos un discurso del odio" contra quienes son diferentes y ha comparado la situación de Suecia --donde hubo un pacto entre socialdemócratas, liberales y verdes para evitar que la ultraderecha condicionase el Gobierno-- con la de Andalucía, donde PP y Cs se apoyaron en Vox para gobernar.

Ha asegurado que esta situación es "un aviso para el resto de España", tras lo que ha añadido que es responsabilidad de la izquierda proponer soluciones a este discurso de las desigualdades e injusticias, que a su juicio alimenta la extrema derecha.

Ha defendido que la mejor opción para las elecciones generales es que gane el PSOE y ha opinado que "a Barcelona le va bien cuando tiene un presidente del gobierno socialista y un alcalde socialista".