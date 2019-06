AMP- Collboni (PSC) descarta apoyar a Colau en el Ayuntamiento de Barcelona si no hay un acuerdo antes de la investidura

Lo ha dicho en su intervención ante el Consejo de Federación del PSC-Barcelona, en la que ha admitido que trabajarán "hasta el último momento antes de la investidura para un gobierno de progreso", y ha admitido que, por el momento, las negociaciones con BComú --que ya han empezado-- no están siendo fáciles.

"A día de hoy no hay nada hecho, no está siendo fácil ni se prevé que sea fácil. Por nosotros no será", y ha insistido en que el resultado de las elecciones ha sido abierto, por lo que obliga a buscar acuerdos de gobernabilidad entre las fuerzas progresistas, dejando fuera a los partidos independentistas.

El socialista ofrece a BComú un tándem progresista para impulsar una agenda de cambio, en la que ha asegurado que "no será problema quién va delante y quién va detrás" en el momento de distribuir cargos, siempre bajo la premisa de no subordinar el Ayuntamiento al proceso soberanista.

El mismo Collboni ha presentado al Consejo de Federación una resolución que emplaza a la dirección del partido a negociar "exclusivamente" con BComú un gobierno repartido al 50% --aunque los comuns tienen 10 concejales y los socialistas ocho--.

AGENDA SOCIAL

El documento también insta a que el acuerdo con BComú fije una agenda de transformación social en la que se aborden problemáticas como la lucha contra las desigualdades, la mejora del acceso a la vivienda, la sostenibilidad medioambiental, la seguridad y la convivencia, entre otros.

En este sentido, ha asegurado que el independentismo se ha mostrado incapaz de gobernar y de resolver problemas concretos: "Un gobierno independentista subordinará la ciudad a Torra y a ERC", y ha insistido en que no permitirán que se use el Ayuntamiento para avivar el conflicto entre Cataluña y el resto de España.