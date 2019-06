Collboni (PSC) descarta apoyar a Colau si no hay un acuerdo en el Ayuntamiento de Barcelona antes de la investidura

Lo ha dicho en su intervención ante el Consejo de Federación del PSC-Barcelona, en la que ha admitido que trabajarán "hasta el último momento antes de la investidura para un gobierno de progreso", y ha admitido que, por el momento, las negociaciones con BComú --que ya han empezado-- no están siendo fáciles.

"A día de hoy no hay nada hecho, no está siendo fácil ni se prevé que sea fácil. Por nosotros no será", y ha insistido en que el resultado de las elecciones ha sido abierto, por lo que obliga a buscar acuerdos de gobernabilidad entre las fuerzas progresistas, dejando fuera a los partidos independentistas.