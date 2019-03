Collboni (PSC) propone para Barcelona un "gobierno de concentración" sin CUP y Vox

El candidato del PSC a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntado este lunes que si gana las elecciones municipales de mayo propondrá un "gobierno de concentración" de todos los partidos excepto CUP y Vox, para evitar los extremos y a los radicales.

Ha dicho que quiere evitar que la alcaldesa, Ada Colau, pacte con los independentistas: "Ante esta posibilidad hay que articular, excluyendo a los extremos, un gobierno de concentración fuerte, que garantice la gobernabilidad de la ciudad", ha aseverado en una entrevista de 'El Periódico' recogida por Europa Press.

"No se han podido hacer proyectos estratégico a largo plazo porque no hay mayoría. No se ha aprobado un solo presupuesto", ha criticado el socialista sobre la gestión de Colau, y ha apostado por un consistorio que blinde a la ciudad ante la inestabilidad, según él, del proceso independentista.

Preguntado sobre si la fórmula que propone es la misma que la del candidato con apoyo de Cs Manuel Valls para frenar un posible consistorio independentista, Collboni ha dicho que el partido naranja ha elegido hacer un frente de derechas con el PP y Vox --refiriéndose a Andalucía--, y ha asegurado que él no está "en absoluto con eso".

INSEGURIDAD

Sobre si augura la entrada de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, el edil ha dicho que hay un riesgo de que suceda como respuesta a las desigualdades y a la inseguridad --un fenómeno que ha atribuido a los errores de Colau--, mientras que ha sostenido que la seguridad es "absolutamente defendible" desde la izquierda.

Collboni ha lamentado que la Guàrdia Urbana no ha sentido el apoyo del Gobierno municipal, un factor que ha dicho que ha incidido sobre la debilitación del cuerpo policial, y también ha criticado que Colau intente dar carta de naturaleza laboral a una actividad que no lo es, como el 'top manta' y la prostitución, según él, que lidera el grupo municipal del PSC.

TURISMO Y PLA DE BARRIS

Mientras que el socialista ha reconocido que la gestión contra los pisos turísticos es una de las cosas buenas del Gobierno de BComú, ha asegurado que una de las peores gestiones ha sido el Pla de Barris, que ha definido como "uno de los fracasos más estrepitosos", así como la gestión de la vivienda.

Ha asegurado que la expectativa era que Colau centrase sus esfuerzos en garantizar el derecho a la vivienda asequible "y lo que hizo fue parar la máquina y revisar todo", lo que ha supuesto, según él, parar la producción, y ha reprochado a la alcaldesa que haya habido mucho golpe de titular sin estrategia sistemática.

Preguntado sobre qué piensa de que haya exconcejales y dirigentes del PSC en candidaturas de ERC, la Crida, el PDeCAT, Colau y Valls, el edil ha defendido que es culpa del proceso independentista, que ha dicho que ha dividido Cataluña y "a la principal fuerza que había hace diez años", el PSC.