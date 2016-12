Colau irá a la cumbre del referéndum a "escuchar" propuestas de la Generalitat

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha garantizado que asistirá a la cumbre del referéndum de este viernes a "escuchar" las propuestas de la Generalitat en este ámbito, y que después valorará el contenido, que por el momento asegura que desconoce.

Preguntada en rueda de prensa en el Ayuntamiento tras reunirse este miércoles con el delegado del Gobierno, Enric Millo, ha destacado que no han abordado este asunto en el encuentro porque estaba centrado en la ciudad de Barcelona.

En otra rueda de prensa, Millo ha coincidido en señalar que "el Ayuntamiento es una institución del Estado español, y se han tratado cuestiones que afectan a Barcelona, y no la cumbre", y no ha querido valorar la asistencia de Colau porque considera que no le corresponde.

Ha valorado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocado al encuentro a quien ha considerado conveniente --ha ironizado con que él no ha sido invitado--, por lo que ha asegurado: "Para mí no es importante quién va o no va".

Sostiene que lo que será ilustrativo será conocer en la cumbre "qué postura mantiene cada uno, porque tal vez son matizadamente diferentes", por lo que estarán a la espera de conocer estos posicionamientos.