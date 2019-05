Colau dice que no es el momento de decidir alcalde, sino de sumar a las izquierdas

Lo ha dicho en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, en la que también ha afirmado que no está recibiendo ningún tipo de presión para que el candidato de ERC y ganador de las elecciones, Ernest Maragall, no sea alcalde, aunque ha admitido que sí recibe opiniones de todo tipo: "Presiones no, pero recibo múltiples opiniones sobre la situación".

Colau también ha defendido un pacto entre ERC, BComú y PSC: "Gobernamos juntos en el Área Metropolitana de Barcelona", y ha asegurado que en la reunión que mantuvo este miércoles con Maragall no exploraron la opción de que él sea alcalde, sino que solo hablaron de tejer consensos amplios de ciudad y emplazaron a sus equipos a negociar.

"Defendemos un pacto de izquierdas porque no permitiremos que Barcelona se supedite a los intereses independentistas y de los partidos soberanistas", y ha insistido en que BComú quiere poner por delante los intereses de Barcelona, no los de los partidos independentistas ni quiere intervenir en la lucha partidista que hay entre ERC y JxCat, según ella.

En relación a la oferta del líder de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, de ceder sus votos a Colau para que sea alcaldesa en detrimento de Maragall, la aún primera edil ha reiterado que ella quiere un acuerdo de izquierdas, y ha asegurado que dentro de los comunes hay un acuerdo unánime para que así sea, ya que una unión con Valls no sería coherente, ha dicho.