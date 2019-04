Local

Colau: "Me da esperanza que las bases socialistas le digan a Sánchez 'Con Rivera no"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrado este lunes que las bases socialistas pidieran al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que no pacte con el líder de Cs, Albert Rivera, tras las elecciones generales: "Me da esperanza que las bases socialistas le digan a Sánchez 'Con Rivera no".