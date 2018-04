Colau confía en volver a ganar las elecciones municipales: "Creo que sí las ganaría"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha expresado su confianzao este domingo en que volverá a ganar las elecciones municipales de Barcelona, que se celebrarán el próximo año: "Creo que sí las ganaría, por lo que me dice la gente a pie de calle".

En una entrevista de El Periódico recogida por Europa Press, ha defendido que la ciudadanía valora la dificultad que está teniendo el Gobierno municipal y que "se están viendo los esfuerzos" que están haciendo para cumplir sus compromisos.

Ha reconocido que probablemente hay gente que se esperaba que este Gobierno municipal hiciera más cosas, pero que "la ciudad funciona a pleno rendimiento" y, según ella, los indicadores económicos son mejores ahora que cuando llegaron al consistorio.

"Nos presentaron como un ogro que venía a paralizar la economía y a generar el caos. Y eso no ha pasado", ha reivindicado, aunque ha admitido que han tenido un mandato difícil porque gobiernan en minoría.

Colau ha destacado que en cuestiones como la corrupción, las políticas sociales y el cambio de las formas de hacer política han logrado modificar la agenda, y que "seguro que se puede hacer más, pero Barcelona es líder en inversión social y transparencia en el Estado y es reconocida como pionera en la gestión de la pobreza energética".

TRANVÍA Y MULTICONSULTA

La alcaldesa ha lamentado que no hayan podido aprobar la conexión del tranvía por la Diagonal y ha acusado al líder de ERC en Barcelona, Alfred Bosch, de haberlo impedido: "Es triste que no se haya aprobado, por la obsesión de Bosch de desgastar al gobierno".

En este sentido, ha dicho esperar que en el próximo mandato municipal haya una mayoría suficiente para poder aprobar la iniciativa y que se "convierta rápidamente en una realidad".

Colau ha asegurado que la multiconsulta es una decepción del mandato y ha criticado a la CUP por votar en contra, y a Agbar por haber "atacado la soberanía de este Ayuntamiento".

PROCESO INDEPENDENTISTA

Preguntada por la situación política en Catalunya, ha sostenido que "hay un ambiente de tristeza objetiva por hechos durísimos de los últimos meses", como el encarcelamiento de políticos independentistas y la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Asimismo, ha reivindicado la posición de los comuns de rechazar la independencia y el 155, y ha recriminado que reciban críticas de los dos bloques: "En una situación de guerra, el casco azul que levanta la bandera de la paz recibe bofetadas de los dos lados".

"Ahora bien, yo estoy convencida de que quiero ser el casco azul que levanta la bandera de la paz. Quiero ser enfermera, no quiero ser soldado, no quiero confrontación ni una sociedad dividida. No quiero una Barcelona dividida en dos", ha sentenciado.

Además, Colau espera que las elecciones municipales no estén marcadas por el proceso independentista, ya que considera que la ciudadanía "distingue muy bien su voto en función de las elecciones", como cree que sucedió en las elecciones generales.

Aun así, ha afirmado que "el tema nacional no será ajeno, Barcelona es capital de Catalunya, pero creo que la gente quiere escuchar compromisos de ciudad".