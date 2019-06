Colau: "No dependeremos de Valls, sino de un pleno" en el que priorizarán las izquierdas

La alcaldesa de Barcelona en funciones y candidata de BComú, Ada Colau, ha insistido este viernes en que no ha acordado ningún pacto con el líder de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, para ser investida alcaldesa de nuevo este sábado, y ha garantizado: "No dependeremos de Valls, dependeremos de un pleno municipal" en el que priorizarán las fuerzas de izquierdas.

"No renuncio a que con ERC se pueda reconducir la situación" ha dicho acerca de poder alcanzar acuerdos, o de que un tripartito sea posible a medio plazo, ha destacado Colau en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press este viernes, jornada durante la que BComú consulta a sus inscritos si quiere que Colau sea alcaldesa con el PSC o que gobierne con ERC y lo sea Ernest Maragall.

Preguntada por si se ha beneficiado de la oposición de algunos sectores al independentismo para ser alcaldesa --por los votos de Valls para evitar que Maragall sea alcalde--, ha pedido centrar la política municipal en la ciudad y evitar enfocarla en términos frentistas.

Sobre su apuesta de presentarse a la investidura con los votos de Valls, ha asegurado: "En términos personales y en términos políticos, esta es una decisión dificilísima" que han tomado para consolidar las políticas impulsadas en este mandato, y ha dicho que el hecho de que lo sometan a consulta demuestra cómo es BComú.

Ante información del 'Ara' que apunta a que Valls recibió financiación de sectores económicos y fondos de inversión, Colau se ha mostrado convencida de que éstos no la quieren como alcaldesa, porque han dejado claro que no quieren a especuladores en la ciudad: "Valls tiene sus motivos que explicará él, yo no soy Valls y no he hablado con él".

PIDE AUTOCRÍTICA A MARAGALL

Le gustaría que Maragall hiciera autocrítica por haber centrado intervenciones en clave independentista durante la campaña y su discurso tras ganar las elecciones: "Levantó las alarmas de mucha gente, no sólo a Valls, a mí también", porque la ciudad no debe girar en torno a esto, ha dicho.

Preguntada por el hecho de que BComú no cite a Valls en la consulta, ha replicado que está implícito y que la gente sabe lo que vota, y ha resaltado que también celebrarán una sobre el acuerdo de gobierno que propongan tras la investidura y que la pregunta actual incluye un "compromiso evidente" de buscar estos acuerdos después del sábado.

ACUERDO DE GOBIERNO

Ha asegurado que no han abordado con el PSC ningún reparto de áreas ni nada similar, aunque prevén uno proporcional a los resultados y, preguntada por si el acuerdo incluye que el socialista Jaume Collboni presida la Diputación de Barcelona, ha asegurado que no han mezclado el asunto de la ciudad con el de ninguna otra institución.

Cree que sí lo ha hecho ERC, algo que ha criticado, y ha asegurado: "Me consta que ERC y PSC hablan y que desde ERC se le ha llegado a ofrecer la presidencia de la Diputación y los votos en la investidura de Pedro Sánchez para internar que el partido socialista no propusiera un pacto en Barcelona".

JUICIO DEL 1-O

Ha insistido en que, aunque gobierne con el PSC, BComú mantendrá la postura que ha defendido por la desjudicialiación de la política y la libertad de los independentistas presos, al margen de cualquier pacto, y ha confiado en poder "ayudar a los socialistas" a abrir este camino, porque está convencida de que muchos también lo defienden.

Preguntada por la situación del líder municipal de JxCat, el exconseller encarcelado Joaquim Forn, Colau ha asegurado que, a diferencia del Congreso, su eventual suspensión no depende del ámbito municipal, sino de otras instancias, y ha supuesto que dependerá del Tribunal Supremo.