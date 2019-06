Colau defiende el acuerdo con el PSC con los votos "regalados" de Valls aunque no le gusten

"Es una cuestión que no nos gusta, no nos lo hubiéramos imaginado nunca, y nos ha hecho dudar mucho y debatir internamente", pero finalmente BComú ha concluido que no deben renunciar a gobernar por unos votos que la formación no ha ido a buscar, ha asegurado en rueda de prensa junto a miembros de su equipo y candidatura.

Lo ha dicho poco después de anunciar que BComú abre una consulta hasta la tarde del viernes en la que preguntará a sus inscritos si prefiere este acuerdo de gobierno con el PSC con ella como alcaldesa, o con ERC y su candidato, Ernest Maragall, ante la que ella y la dirección ya se han posicionado y se han decantado por los socialistas para que ella siga siendo primera edil.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)