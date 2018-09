Colau pide "evitar la confrontación" en las manifestaciones de policías e independentistas

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha llamado a la calma y ha dicho que los que quieran manifestarse lo tienen que poder hacer con libertad, aunque ha mostrado su preocupación por si hay presencia de "grupos de extrema derecha, que se han manifestado de forma muy ostentosa en los últimos años".

Ha puntualizado que se refiere a "pequeños grupos" que han causado alarma social y que cada vez que salen hay violencia, por lo que ha pedido que se investiguen, aunque ha mostrado plena confianza en que los Mossos d'Esquadra están trabajando para garantizar la seguridad.

NO VE DELITO DE REBELIÓN

Casi un año después del referéndum del 1 de octubre de 2017, ha considerado que la situación es "peor" porque hay dirigentes independentistas en la cárcel y se aplicó el artículo 155 de la Constitución, aunque ha resaltado que los responsables de las cargas policiales están fuera del Gobierno, en referencia al Ejecutivo del PP presidido por Mariano Rajoy.

Ha apostado por un referéndum acordado pero ha declarado que mientras "el tema esté judicializado" y haya presos no habrá normalidad, y ha opinado que no cree que los hechos de octubre de 2017 puedan constituir un delito de rebelión porque no hubo violencia.

VALLS

Sobre la candidatura del exprimer ministro francés Manuel Valls a la Alcaldía, ha asegurado que le consta que algunas élites económicas de Barcelona estaban buscando un candidato y que "sabía" que alguien como él llegaría.

"Llega de la mano de algunas élites económicas a quien nosotros hemos incomodado y pretendemos seguir incomodando, porque defenderemos siempre los intereses de la gente", ha manifestado.

SEGURIDAD

La alcaldesa también ha considerado que las imágenes de la agresión con un machete en el barrio del Raval de este viernes son inaceptables y ha mostrado su preocupación por que el conseller de Interior, Miquel Buch, "siga diciendo que no hace falta más policía".

Ha afirmado que la Generalitat es quien tiene competencias en seguridad ciudadana, aunque hay un convenio de colaboración con el Ayuntamiento, y ha pedido más agentes de los Mossos en Barcelona.