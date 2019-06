Colau agradece la tarea de los 30 concejales que no repiten en el Ayuntamiento de Barcelona

La alcaldesa en funciones de Barcelona, Ada Colau, ha agradecido este miércoles la tarea que han realizado los 30 concejales que no repiten en el próximo mandato en el Ayuntamiento, en un pleno en el que han intervenido ediles que no continúan y en el que ha sostenido que el ámbito municipal es el que exige más dedicación.

El pleno se ha celebrado antes de que el sábado se constituya la próxima corporación municipal, en una sesión que también elegirá al siguiente alcalde con una investidura a la que por el momento se presentarán Colau y Ernest Maragall (ERC), que ha asistido como público al conocido como el 'pleno de la lágrima', por la emoción de los concejales.

Colau ha agradecido el trabajo a los ediles, que han vivido situaciones complicadas pero siempre han puesto la ciudad por delante, y ha sostenido: "Después de esta experiencia de cuatro años, estoy segura de que la tarea municipal es la más exigente de todas. Se tiene que estar las 24 horas".

Del pleno se han despedido concejales de todos los grupos municipales, incluida la CUP, que no repite en el próximo mandato, y el líder municipal del PDeCAT, el exalcalde Xavier Trias, que ha recibido la vara de honor de exalcalde de la mano de Colau, que le ha elogiado por haber seguido siendo concejal después de perder la Alcaldía.

También se ha despedido del pleno el que ha sido durante más de dos décadas concejal del PP y hasta ahora presidente del grupo municipal, Alberto Fernández, y la también presidenta del grupo de Cs, Carina Mejías, así como ediles del PSC.

Lo ha hecho también la republicana Trini Capdevila, que ha aprovechado este último pleno antes de la sesión que elegirá al nuevo alcalde para pedir a Colau articular con ERC un gobierno fuerte y progresista y que el líder de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, no decida la Alcaldía, porque "su voto no será gratuito".

CONCEJALES DE BCOMÚ

La que ha sido teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, se ha despedido del pleno al no repetir el próximo mandato --tampoco lo hacen Gerardo Pisarello ni Jaume Asens, pero no han asistido a la sesión por sus nuevas obligaciones en el Congreso--, y ha avisado: "Sin energía ni capacidad de indignarnos, no hay motor de cambio ni en la vida ni en la política ni en la sociedad".

El que ha sido concejal de Vivienda este mandato, Josep Maria Montaner, ha hecho balance y ha deseado suerte y aciertos a los futuros ediles, tras lo que la que ha sido responsable de Movilidad, Mercedes Vidal, ha defendido que el bien común le inspira un profundo respeto, y ha señalado: "Hubiese querido llegar más lejos, otros lo harán".

Agustí Colom, que ha llevado las áreas de turismo y comercio, ha defendido la necesidad de gobernar para todos pero defendiendo a los más débiles, y Gala Pin ha dicho que el salón de plenos ha sido un espacio en el que no se ha sentido humanamente cómoda, aunque ha bromeado con que ha acumulado "el récord mundial de reprobaciones", que son como galones, ha dicho.

PUIGCORBÉ Y ARDANUY

El concejal no adscrito y exedil de ERC Joanjo Puigcorbé se ha despedido admitiendo que habría querido que ERC formara gobierno con los comuns este mandato: "Precisamente esto que ahora se presenta como la gran panacea y que fue rechazado hace cuatro años por partidismos", lo que fue un gran error histórico, según el edil, que ha elogiado a Colau.

El también no adscrito Gerard Ardanuy ha agradecido la confianza del exalcalde Xavier Trias por haberle dado su confianza y permitirle trabajar en su Gobierno municipal: "He aprendido mucho de mis compañeros, y he intentado hacer buena política al servicio de la ciudad", y ha pedido a los concejales que continúan y a los nuevos que continúen trabajando por Barcelona.