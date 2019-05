Colau sobre Torra: "Desde que entró en el cargo no se ha creído que era presidente"

La alcaldesa de Barcelona y candidata a la reelección por BComú, Ada Colau, ha sostenido este jueves que el presidente del Govern, Quim Torra, "desde que entró en el cargo no se ha creído que era presidente de la Generalitat, y no ha ejercido como tal, y no ha tenido sentido institucional".

"Me sabe mal, y no sólo como alcaldesa de Barcelona, sino como catalana", ha dicho Colau en un coloquio del ciclo Primera Plana organizado por 'El Periódico de Catalunya', preguntada por el hecho de que Torra asegurara el martes en un mitin en Girona que Barcelona ha abdicado de ser capital de Cataluña y que Girona ha ejercido como tal.

Colau ha dicho que Girona es magnífica y que las ciudades lo que deben hacer es cooperar en la defensa de los vecinos, y ha agregado sobre las declaraciones de Torra: "Perjudica a la institución, que es de todos y todas, y confrontar ciudades es lo último que debería hacer un presidente de la Generalitat".

Ha criticado la "falta de sentido institucional que una vez más ha demostrado el señor Torra", y ha lamentado que Torra gobierne también con ERC, partido que ha bloqueado proyectos y presupuestos en Barcelona y que mientras comparte ejecutivo con la derecha corrupta catalana, en sus palabras.

La alcaldesa ha afeado a ERC que no se le caigan los anillos con recortes y privatizaciones llamándose de izquierdas y republicana: "Y tienen un presidente que hace cosas como confrontar Girona y Barcelona y con esto no tienen problemas, y se pasan el día criticándome a mí", ha aseverado Colau, que ha remarcado que las fuerzas de izquierdas deberían acordarse de que lo son.

Ha insistido en que al Govern liderado por Torra le falta sentido institucional, también en ámbitos como la seguridad, y ha vuelto a criticar al conseller de Interior, Miquel Buch, que cree que ha abandonado la ciudad: "Tal vez lo hace para hacerme la puñeta a mí, pero la cuestión es que afecta a la ciudad y está menospreciando la seguridad de la capital de Catalunya".