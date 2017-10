Colau vota y pide a Millo cesar la "violencia policial" y al PSOE plantear una alternativa

Lo ha dicho en declaraciones a los medios después de votar en su colegio electoral, en la Sedeta de Barcelona, para lo que ha estado cerca de cuatro horas haciendo cola y finalmente ha pasado delante de otros ciudadanos que también esperaban, que la han aplaudido coreando 'Votarem'.

Ha destacado que ha podido votar gracias a la ciudadanía movilizada "pese a que en la ciudad hay un estado de sitio" y una vulneración de derechos provocada por órdenes de Rajoy, y ha insistido en que, más allá de lo que opine cada uno sobre la independencia, se trata de defender el derecho a la protesta, a la opinión y a la expresión.

"Que pare ya esta violencia, y aquellos que puedan pararla que actúen en el máximo de sus responsabilidades", y ha insistido en interpelar a todas las fuerzas democráticas para articular una mayoría alternativa y una moción de censura a Rajoy si no dimite ni desiste de estas actuaciones.

"Estamos sufriendo una agresión sin precedentes", con una brutalidad policial absolutamente injustificada que deja imágenes intolerables de ciudadanos indefensos de se manifiestan pacíficamente, según la alcaldesa.

Colau no ha detallado el sentido de su voto, pero horas antes había destacado en declaraciones a los medios que lo importante es estar con los ciudadanos en las calles, y el viernes explicó que optaría por votar en blanco, dado que no se identifica ni con el 'sí' ni con el 'no'.