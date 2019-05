Colau reta a Collboni a cambiar la Ley de Extranjería y Artadi y Maragall también lo piden

La alcaldesa de Barcelona y candidata a la reelección por BComú, Ada Colau, ha retado al alcaldable del PSC, Jaume Collboni, a que los socialistas promuevan un cambio de la Ley de Extranjería para habilitar permisos de trabajo temporales, algo que también plantean el de ERC, Ernest Maragall, y la número dos de JxCat, Elsa Artadi, mientras que Anna Saliente (CUP) ha apostado por desobedecer esta ley estatal.

"Si el partido socialista dice que sí, en cuestión de semanas o meses tendríamos permisos de trabajo", ha asegurado Colau sobre esta ley, que debería reformarse en el Congreso, en el que tienen mayoría, ha dicho Colau en un debate organizado por la plataforma Casa Nostra Casa Vostra en Radio Primavera Sound.

En el llamado Debate Mantero han participado miembros de todas las candidaturas con representación municipal excepto la del candidato con apoyo de Cs, Manuel Valls y el del PP, Josep Bou, y han participado representantes del colectivo Lamine Sarr, Lamine Bathili, Laura Rosel y Marie Faye, que es miembro de la cooperativa Diomcoop.

Collboni ha resaltado que se debe enfocar el asunto en clave municipal, y ha sostenido que se debe distinguir entre las personas que buscan una vida mejor de la de la ocupación del espacio público, y ha hablado de casos de vecinos como el de uno de la Barceloneta que no puede pasear, a lo que Faye ha respondido: "Si no fuera por los manteros, no podría pasear por los turistas que hay".

Maragall ha propuesto hacer un censo para saber cómo enfocar políticas de formación y empleo, y ha recordado que la Ley de Extranjería fue aprobada por lo socialistas y la entonces CiU, ante lo que Colau le ha dicho: "Si recuerda responsabilidades, usted formaba parte de los socialistas cuando se aprobó la Ley de Extranjería".

Artadi ha apostado por alcanzar un acuerdo entre Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno central en este ámbito y ha sostenido que esta no ha sido una de las prioridades del Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras lo que ha señalado que este asunto está en el centro de la campaña electoral por la ocupación de la vía pública del 'top manta', actividad que evidencia el fracaso como sociedad de políticas sociales y de acogida, según ella.

Saliente ha defendido que desde Barcelona se debe desobedecer la Ley de Extranjería y que el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) se debe derribar o convertir en un equipamiento municipal, y ha criticado que se plantee un abordaje sobre todo policial ante esta práctica y no otros tipo de soluciones: "La medida más urgente en todos los casos es frenar la violencia policial".

UN SUEÑO ROTO

El portavoz del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes Lamine Sarr --que ha destacado que el CIE es peor que la cárcel y ha dicho que el 'top manta' no es un fenómeno, sino una necesidad-- ha recalcado que viene de un país --Senegal-- mil veces más rico que España en recursos, pero nadie le puede explicar "cómo se siente una persona cuando le pegan con una porra eléctrica para que suelte la mercancía".

Lamine Bathili ha resaltado que la venta ambulante fue la única salida que encontró --si no, era trabajar en el campo, donde les explotan, ha dicho--, y ha destacado que vivió un sueño roto cuando llegó a España hace 12 años: "Llevo aquí más que Manuel Valls, el que dice que en 90 días solucionaría la venta ambulante. ¿Y a los 91 días, qué pasa?".

Ha dicho que nunca antes se había reunido con Colau: "Ni siquiera sabe dónde está nuestra tienda", ha aseverado, ante lo que Colau ha defendido que ella y miembros de su ejecutivo se han reunido con vendedores y también con otros colectivos de inmigrantes invisibilizados, como personas cuidadoras que trabajan 24 horas al día.

Faye ha criticado que el asunto no se aborde desde sus orígenes y que no se centre también en las naves en las que se vende el producto, porque los proveedores son poderosos, según ella, y Rosel ha elogiado el trabajo de la alcaldesa, y ha avisado: "Ella no puede legalizar a los manteros".