Colau pide a la Barcelona progresista "votar en masa y demostrar que sí se puede" otra vez

La alcaldesa de Barcelona y candidata a la reelección por BComú, Ada Colau, ha pedido este viernes a "la Barcelona progresista votar en masa y demostrar que sí se puede", escogiéndola de nuevo como alcaldesa de la ciudad en las elecciones municipales de este domingo.

"La gente de los barrios de Barcelona volverá a hacer historia una vez más", ha proclamado en el último acto de campaña, en la Via Júlia de Nou Barris, en el que ha intervenido el segundo y la tercera de su lista, Joan Subirats y Janet Sanz, y el candidato de los comuns a las elecciones europeas, Ernest Urtasun, y en el que ha actuado Quico Pi de la Serra y el Cor Rebel.

Colau, que ha intervenido junto a concejales y miembros de su equipo, ha asegurado que el candidato socialista, Jaume Collboni, no tiene ninguna posibilidad de ganar las elecciones, y que el de ERC, Ernest Maragall, quiere reproducir el pacto con el que gobierna en la Generalitat con JxCat, por lo que ha pedido concentrar el voto de izquierdas en BComú.

Critica que los socialistas no hayan regulado la dación en pago ni el precio del alquiler: "¿Estos nos vienen a pedir explicaciones? Ni una explicación nos puede pedir el partido socialista en materia de vivienda", ha advertido Colau, que ha avisado de que tampoco aceptará lecciones de ERC ni Maragall, del que ha dicho que lleva años en cargos públicos y que no sabe lo que es no llegar a final de mes.

Urtasun ha subrayado que quiere ir a Bruselas a defender y explicar el trabajo hecho en Barcelona con Colau, y Sanz ha garantizado que el voto progresista en Barcelona es el suyo: "A todos aquellos que votaron a Pedro Sánchez, ahora lo que toca es votar a Colau, no hay otra alternativa", ha dicho en referencia al presidente del Gobierno central y ganador de las elecciones del 28 de abril, y ha pedido votar a BComú con una sonrisa.

Colau ha acusado a candidatos como Manuel Valls (BCN Canvi-Cs) de ir a Nou Barris solo en campaña, y Subirats ha asegurado que otros alcaldables ahora proponen proyectos que antes rechazaban cuando los promovía Colau: "Nuestro programa se ha convertido en el sentido común, y eso es importantísimo".