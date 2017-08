Ciudadanos insta a Cifuentes a regular ya los apartamentos turísticos

Así lo ha manifestado Zafra en declaraciones a los periodistas en la sede de su partido, donde al mismo tiempo, ha asegurado que "no hay ningún problema de masificación turística en Madrid".

"En Madrid tenemos muchas actividades para el turismo, actividades culturales, de diversión y yo creo que es un placer que los turistas vengan a Madrid a pasar unos días de relax. No creo que haya un problema, pero sí que es cierto que para evitar situaciones donde sí pueda haber un problema nosotros ya en la Comunidad de Madrid pedimos al Gobierno que empezara a elaborar un plan para el turismo", ha señalado.

Según ha explicado el portavoz adjunto de la formación naranja en la Asamblea, ese plan lo elaboró el Gobierno regional, pero "no lo ha puesto en marcha del todo". También, Ciudadanos pidió a la Comunidad que intentase ayudarles a solucionar los problemas de los apartamentos turísticos.

"Ante una posible masificación y los problemas que puede se pueden generar en los barrios es necesario crear una regulación específica y nos dijeron que eso es algo que ya se vería, que no tenían cierta necesidad. Por eso instamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que cuanto antes se siente a crear esa regulación de apartamentos turísticos", ha concluido.

"EL TURISMO ES UNA GRAN INDUSTRIA"

En cuanto al problema de masificación turística que ya se da en Barcelona, Zafra ha expresado que el turismo "es una gran industria para este país", ya que "mantiene a gente con trabajo y es una industria que produce muchísimo dinero y da muchísimas oportunidades a todos los españoles, no solo en Cataluña".

Sin embargo, el parlamentario autonómico sí ha reconocido que existe una masificación en Barcelona. "Sí que es cierto que hay una masificación, pero hay que tratarla desde un punto de vista responsable y hay que mantener ese nivel de turistas que logran mantener muchos puestos de trabajo y dan de comer a mucha gente, e intentar solventar los problemas puntuales que hay", ha añadido.

Asimismo, Zafra ha señalado que "hay que tratar el tema de la regulación de los pisos de alquiler turístico" y es algo que su formación ha propuesto en "varias ocasiones", tanto en Barcelona como en Madrid.

"A los distintos gobiernos a lo mejor no les apetece sentarse sobre la mesa y establecer las leyes de lo que se puede y no se puede hacer, lo que no me parece normal es que la -- alcaldesa de Barcelona-- Ada Colau, ahora diga que son hechos puntuales. Seguramente son hechos puntuales porque probablemente han sido por parte de sus socios", ha criticado.

En esta línea, Zafra ha recalcado que es "algo muy grave que en un país como España se dé esa imagen de que no nos gustan los turistas, de que no queremos que estén aquí", cuando, a su parecer, "todos los españoles están encantados de que los turistas vengan a visitar España".

"Yo creo que la señora Colau se tenía que haber tomado más en serio este problema desde el minuto uno, no haber dicho que es una chiquillada básicamente. Las chiquilladas no son delitos y lo que están haciendo estos grupos es un delito", ha explicado Zafra después de que cuatro encapuchados asaltaran el 27 de julio un autobús turístico de la ciudad de Barcelona donde escribieron una pintada contra el turismo.

A juicio del portavoz adjunto de la formación naranja en la Asamblea de Madrid, estos grupos "están intimidando a gente, a turistas y eso es algo que no se puede permitir".

"Nosotros siempre estaremos al lado de aquellas personas que quieran venir a nuestro país a disfrutarlo, a pasarlo bien e intentaremos ponerles todas las facilidades posibles; aunque hay que dar alguna situación al turismo para evitar que haya problemas", ha asegurado.

En cualquier caso, Zafra cree que "el problema" que tiene la alcaldesa de Barcelona es "que no puede tirar de las orejas a los compañeros con los que ha estado tanto tiempo en manifestaciones".