Cifuentes condena la profanación de las tumbas de Lola y Antonio Flores del cementerio de la Almudena

Así lo ha dicho antes de participar en los actos por la Virgen de la Paloma, donde se le ha preguntado por estos hechos ocurridos en la madrugada del pasado lunes.

"Es algo verdaderamente rechazable y que demuestra una falta de respeto e intolerante, aparte de ser un delito. Creo que hay una ola general de vandalismo descontrolado y que hay que controlar porque significa que no se puede dar un paso atrás en el respeto y esto me parece algo verdaderamente negativo", ha destacado.

"En Madrid, tenemos muchas superficies de cementerios y es competencia del Ayuntamiento. Por fortuna, es un hecho aislado y hay que condenarlo y manifestar nuestra repulsa. Si hay que incrementar o no medidas hay que preguntarlo a la alcaldesa. No me gusta una sociedad vigilada, creo más e el respeto y el civismo. Lo importante es que hay un rechazo unánime de toda la sociedad", ha remarcado.