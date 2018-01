El alcalde de Cervera (Lleida) no repetirá y dice que el PDeCAT le prometió ser diputado

El alcalde de Cervera (Lleida), Ramon Royes (PDeCAT), ha anunciado este martes que no volverá a presentarse a la Alcaldía en las elecciones 2019 en una rueda de prensa en la que ha leído un comunicado en el que cuenta que no es feliz en política, que la ciudad es muy difícil de gobernar en minoría y que su partido le había hecho promesas que no se cumplieron.

Según ha explicado a Europa Press, se le ofreció ir en las listas del Parlament en un lugar destacado, pero en las elecciones del 21 de diciembre ocupó en el número 8 por Lleida y JuntsxCat obtuvo seis diputados en la circunscripción.

"Una y otra vez he visto como las promesas no se cumplían y me ha tocado aceptar esta realidad: la Alcaldía es mi techo político", ha leído Royes en rueda de prensa, según un comunicado del Ayuntamiento.

"Ser alcalde de Cervera ha sido y es un honor extraordinario, pero es también legítimo tener retos como trabajar por tu país desde el Parlament de Cataluña. Este reto e ilusión personal la han conocido de primera mano los diversos responsables de la dirección de mi partido con los que he coincidido y la respuesta ha sido siempre que se confiaba en mí para esta responsabilidad, por méritos y capacidades", ha añadido.

"En este segundo mandato tenemos al Consistorio hasta ocho partidos representados con sólo 13 concejales; esto es dificilísimo de gestionar y hacerlo supone un desgaste personal muy grande", ha afirmado el alcalde, que ha dicho también que ha sacrificado vida personal, familia, amigos y empresa, y que a cambio ha recibido críticas continuadas en escritos de prensa y en redes sociales.

"He sufrido escarnio en actos públicos, he estado difamado e injuriado, he recibido abucheos, insultos, amenazas, incluso de muerte, he tenido que estar protegido dos veces con órdenes judiciales de alejamiento por amenazas recibidas, me han rayado el coche y me han hecho pintadas. En Cervera hay gente que ha dejado de saludarme y que me mira con indisimulado desprecio", ha recalcado.