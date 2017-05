Caunedo es reelegido presidente del PP ovetense y anuncia el inicio del rescate de la ciudad

"Hoy iniciamos el rescate de Oviedo que tiene fecha de 2019", ha dicho Caunedo despertando los aplausos de los asistentes al Congreso que se ha celebrado en el Auditorio.

Iglesias Caunedo ha presentado también su equipo para conseguir ese reto y ha destacado y alabado la figura de la presidenta del PP, Mercedes Fernández, una "mujer que cualquiera que conozca Mercedes Fernández sabe que es valiente, que es una mujer de partido y una mujer que siempre da la cara y un paso al frente para defender con valentía los postulados del PP. "Por eso es ejemplo de lo que os he pedido hoy que es dar un paso al frente", ha dicho Caunedo.

Por su parte Mercedes Fernández ha felicitado a Caunedo por formar un equipo ganador que logrará el "rescate de Oviedo que buena falta hace". Además ha agradecido la labor del PP de Oviedo y de los integrantes de Nuevas Generaciones, una organización por la que Agustín Iglesias Caunedo "siempre ha apostado y apuesta".

La presidenta de los 'populares' asturianos ha defendido la libertad de las agrupaciones locales que ha asegurado "están a pie de obra y conocen las peculiaridades y necesidades de los ciudadanos y los barrios", no obstante ha indicado que "lo que no debe de haber son contradicciones y ella vela porque no las haya".

Fernández se ha mostrado muy crítica con la gestión del tripartito al mando del consistorio ovetense y ha lamentado que la ciudad tenga "un alcalde que está en manos de otros". "La política no es querer señalar a la gente con el dedo como querían hacer los de Podemos con el tramabús", ha dicho Mercedes Fernández, que ha indicado que en Oviedo están queriendo frenar la gestión "entre los rifirafes de unos y de otros y los continuos pulsos de poder entre ellos".

Así las cosas ha indicado que la tarea de Agustín Iglesias Caunedo no es fácil, porque en Oviedo está "la izquierda más radicalista", pero se ha mostrado convencida de que el inicio del rescate de Oviedo empieza hoy y confiada en que el PP logrará para a la ciudad un Gobierno que devuelva a los ovetenses el orgullo de tener un Gobierno de todos.