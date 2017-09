Carmena dice sobre el juez que prohibió el acto del Matadero que no es incompatible la ideología con su trabajo

Varios medios de comunicación publican este martes un fragmento de un chat entre juristas en el que participó el firmante del auto por el que se suspende cautelarmente el acto. Abiertamente en contra del independentismo catalán, Yusty Bastarreche arremetió en ese foro virtual, publicado por 'El Diario', contra los 'ayuntamientos del cambio'. "¡Pensar que semejante tropa está al mando de nuestras ciudades y villas! Si por lo menos tuviesen un aspecto presentable", escribió.

Carmena ha declarado en la presentación de un programa de cubiertas verdes que es "extraordinariamente respetuosa con lo que dicen los demás", motivo por el que no hará valoraciones sobre esa cuestión. Su experiencia como jueza le ha llevado a defender que "hay que aceptar que los miembros del poder judicial tienen sus opiniones, ideología y visión sobre la política y la sociedad".

"Un juez tiene la opinión que tiene y no por eso se impide que el mismo juez ejerza bien su magisterio", ha destacado. Preguntada por la prensa sobre si le llama la atención que el recurso del PP haya ido a caer a Yusty Bastarreche, la alcaldesa ha sido rotunda al contestar que no, que habrá llegado a él "por reparto aleatorio". "No quiero ni pensarlo (que hubiera una premeditación para que le tocara ese recurso a este juez en concreto). Sería una irregularidad absoluta y no creo que eso haya podido suceder", ha contestado a los periodistas.