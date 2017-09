Carmena no habla sobre el domingo porque no es ni "pitonisa" ni "comentarista política"

"Uno de los inconvenientes que tengo yo para la prensa es que sólo me gusta hablar de lo municipal. Y ya muchísimo menos hacer de pitonisa. No es mi tema, yo no soy comentarista política. Esa pregunta no es para mí", ha contestado tras entregar los premios del primer concurso infantil de poesía Gloria Fuertes.

Por otro lado, la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha señalado esta mañana en rueda de prensa que era "difícil" que una situación compleja como la catalana "iba a resolverse por primera vez por unanimidad en el Ayuntamiento". "Sería paradógico solucionar la cosa desde el pleno del Ayuntamiento", ha destacado, para volver a defender la zona de grises y de matices entre las posturas enfrentadas.