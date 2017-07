Carmena asegura que no está cansada pero no contesta a la pregunta sobre si haría buen ticket electoral con Errejón

"Es una pregunta que no contesto. ¿Estoy cansada? No. ¿Voy a repetir? No contesto a esa pregunta", ha señalado la alcaldesa en una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press.

Carmena se escuda en que es una pregunta de "cuestiones generales", no del Ayuntamiento, por lo que no quiere entrar en ella dado que no está "implicada con ningún partido". "No tengo relación política, mis opiniones no son interesantes", ha insistido.

Sí ha defendido ir hacia una "política diferente, que no se base en la descalificación", dado que gobierno y oposición "son dos actividades que forman parte de los vértices necesarios de la democracia". "Cuando la política utiliza un sistema de insultos y descalificaciones, hasta de calumnias a veces, la relación entre gobierno y oposición se hace más difícil", ha remarcado.

Por otro lado, Manuela Carmena ha contestado que tanto la exportavoz del PP en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, como la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, "no tenían ninguna razón" cuando decían que Ahora Madrid paralizaba la inversión en la ciudad con su urbanismo ideológico.

Después de que ayer se formalizara el acuerdo entre Ayuntamiento, Fonento y Distrito Castellana Norte para desbloquear la antigua operación Chamartín tras 24 años, la regidora ha defendido el papel del Consistorio a la hora de "ordenar la ciudad y planificar el urbanismo" poniendo toda la energía en cerrar heridas abiertas por el urbanismo.